Informace o této akci prozradil pořadatel Pavel Kacerovský.

Na co se mohou lidé na Lidickém náměstí v pondělí těšit?

V pondělí 11. listopadu se konají v Ústí nad Labem na Lidickém náměstí slavnosti Svatomartinských vín s prodejem a ochutnávkami. Cimbálová muzika Slovácko bude hrát po celý den. Celou akci bude moderovat oblíbený bavič a herec František Sysel. Akce je součástí celorepublikové kampaně zaměřené na propagaci svatomartinských českých a moravských vín.

Kolik vinařů bude v Ústí svá vína prodávat?

Více než desítka.

Kolik vzorků vína do Ústí vinaři přivezou?

Většina vinařů bude mít více než tři druhy svatomartinských vín, ve stanu pořadatele slavností bude nabízeno deset druhů svatomartinských vín. Dohromady to tedy bude více než čtyřicet druhů vín.

Tak se ochutnávala svatomartinská v Ústí loni:

a tak předloni:

Přálo letní počasí svatomartinským vínům?

Ano.

Dokážete odhadnout nebo už víte, jaké bude letošní svatomartinské víno?

V letošním roce lze říci obecně, že svatomartinská vína budou velmi svěží, ovocitá, lehká. Bude to typická ukázka mladých vín, jak by měla vypadat. Bílá vína jsou ovocitá s tóny broskví a tropického ovoce, růžová budou mít tóny po višních, drobném bobulovém ovoci se smetanovo jogurtovou dochutí. Červená vína budou šťavnatá, hravá, příjemně ovocitá po trnkách a višních. Těšit se můžeme na 366 vín od 97 vinařů a vinařských firem, a na trh se tak dostane přes 2,2 milionu lahví svatomartinských vín ročníku 2019. Některá jsme již měli možnost ochutnat a všechna byla vynikající. Milovníci vín se mají na co těšit.

Jak náročné je tuto akci zorganizovat?

Pořadatelem slavností je společnost Ortopedické centrum, která má s organizováním akcí bohaté zkušenosti. Tato společnost zároveň pořádá Slavnosti vína a burčáku v září také na Lidickém náměstí a mezinárodní výstavu vín – Vinařské Litoměřice. Oslavu svatomartinských vín v letošním roce pořádáme už popatnácté. Slavnosti se konají pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, primátora města Ústí nad Labem Petra Nedvědického a starostky Městského obvodu Ústí nad Labem - město Hany Štrymplové, za podpory Ústeckého kraje, města Ústí nad Labem, Městského obvodu Ústí nad Labem - město, Vinařského fondu a Cechu českých vinařů.

Bude se letošní akce nějak lišit od těch předchozích?

Díky dlouholetým zkušenostem z pořádání Svatomartinských slavností se nám tento model programu osvědčil nejvíce, proto ho nechceme zásadně měnit.

Kolik očekáváte příchozích lidí?

Tradičně čekáme velké množství zájemců o svatomartinská vína, je to díky celorepublikové velmi dobré propagační kampani. V Ústí nad Labem je zájem o svatomartinská vína i díky naší propagaci, která je nad rámec celorepublikové kampaně. Od roku 2005 je vlastníkem značky Svatomartinské Vinařský fond, který organizuje společnou propagaci vín pod jednotných logem. Důkazem úspěchu této pěkné obnovené tradice je každoroční velký zájem o svatomartinská vína. Z dvou milionů vyrobených vín se vždy vypijí všechna.

Když se řekne svatomartinské víno, co se vám vybaví?

Mladé, svěží, ovocité víno s velmi příjemnou decentní kyselinkou s typickým logem svatého Martina na bílém koni. Pod značkou Svatomartinské lze vyrábět pouze vína raných odrůd. Bílé víno - Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát moravský. Červené víno - Modrý Portugal a Svatovavřinecké. Růžové víno, klaret - Modrý Portugal, Zweigeltrebe a Svatovavřinecké.

Co pro vás osobně tato akce znamená?

Velmi oblíbená akce spojená s tradičním setkáním s přáteli.