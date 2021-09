Ředitelka závodu Lenka Pacholíková oblékla žluté tričko, černý stan s logem spolku AniDef postavily dvě slečny z Útulku pro opuštěná zvířata Žim. Startovné směřovalo právě tam.

Zkušený moderátor David Cihlář připomněl maraton v Berlíně i Běchovice, představitel Prima Běhů a časomíry Jaroslav Hercík krátce komentoval kalendář akcí.

"Covid to pěkně zamotal, nyní se to dohání. Přesnou statistiku jsem neviděl, ale odhaduji to na šedesát republikových akcí přes víkend. V úterý 28. září se běží Milešovka, příští sobotu je akce v Krupce, v neděli 3. října Malá Dubická," uvedl.

Desítku v Chlumci vyhrál stylem start - cíl Petr Zuda. "Tohle je hezký závod, počasí vyšlo, škoda, že tu nebyla větší konkurence. Bral jsem to jako přípravu na další závod Děčínského poháru. Prozatím jsem absolvoval čtyři závody, jeden jsem vynechal. Čeká mě ještě pět závodů do konce roku, ten poslední je v prosinci. To se poběží na Sněžník. Do hodnocení se počítá sedm nejlepších výsledků, formu mám. Uvidíme," svěřil se vítěz a šel se vyklusat.

Mezi ženami byla nejrychlejší Jarmila Halířová - Sobecká. Ta ještě před závodem darovala útulku celou tašku pletených hraček pro psy, které sama zhotovuje.

Velkým příslibem pro domácí běžce může být devítiletá Kamila Synáčková, která bodovala už v červnu v Dubicích. Na desetikilometrovou trať se vydala se svou sestrou, společně doběhly do cíle, obě byly na bedně.

Kamila byla zlatá v kategorii do patnácti let, starší sestra Barbara byla tření v kategorii nad osmnáct let. Tleskala jim i slečna Adéla z útulku a přidala pár vět. "Máme tam samozřejmě nejvíc pejsků a koček, ale také dvě telátka. Říkáme jim Jasmína a Oliver. Někdo odložil králíka v kleci k popelnici a odjel. Děti ho našly a odnesly na policii. I tak se dostávají zvířátka k nám," vysvětlovala černovláska.

Do konce roku bude běžeckých akcí ještě dost. Zajímavý může být noční běh na Miladě, který je plánován na 27. října.