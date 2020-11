Některé obce dokonce přemýšlí, že odmítnou některé dotace, protože nemají kvůli propadu daňových příjmů peníze na nutnou spoluúčast.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Kucej

„Peníze na opravy a rekonstrukce? Nemáme. Propad daňových příjmů kvůli pandemii nám dává zabrat. Je to masakr. Projekty skončí v šuplíku.“ To jsou slova starostů obcí a menších měst na Ústecku. Všichni teď svorně hledí do budoucna s obavami. Problémem není podle nich jen koronavirus, největším strašákem pro ně je zrušení superhrubé mzdy. To s sebou totiž přinese další snížení daňových příjmů, a tak budou muset na příští rok připravit hodně úsporné rozpočty.