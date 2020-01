Z té cifry se točí hlava. Evropská komise začátkem týdne oznámila, že chce na pomoc regionům závislým na uhlí a dalších fosilních palivech získat v příštích letech nejméně 100 miliard eur (2,5 bilionu korun). A to poté, co se lídři unijních zemí včetně českého premiéra zavázali, že Evropa bude do poloviny století uhlíkově neutrální.

Dění v Bruselu pozorně sleduje pirátský europoslanec Mikuláš Peksa z Litoměřic. „Je to legislativa důležitá pro Ústecký, Karlovarský i Moravskoslezský kraj, protože to jsou strukturálně postižené regiony, na kterých zanechala následky těžba uhlí,“ připomněl Peksa. 100 miliard eur je ale podle něj spíš málo než dost. „Nedělal jsem si detailní ekonomickou rozvahu s ohledem na to, že o ty peníze budeme soutěžit s dalšími regiony typu Porúří nebo kolem Katovic. Pocitově bych ale řekl, že by se klidně dalo přidat,“ poznamenal český europoslanec.

Podpora uhelných regionů

Peníze pro uhelné regiony jsou teď v europarlamentu velké téma. „Řeší se otázka klimatické změny, ale ta je spojená s tím, jak pomoct regionům, ve kterých se momentálně energie vyrábí ještě z uhlí. A bavíme-li se o modernizaci našeho průmyslu, znamená to právě tyto regiony podpořit,“ zdůraznil Peksa. I proto je podle něj důležité, aby si vedení krajů pohlídala podmínky čerpání. „Aby se jim kvůli nesplnění nějakého požadavku peníze nezablokovaly,“ vysvětlil politik.

Kraje se podle něj ještě můžou k návrhu vyjadřovat ve výboru regionů. „Samozřejmě nejpřímější linka je ale do Evropského parlamentu. Nemůžu garantovat, že všechno projde rozumně, ale jako člen výboru pro průmysl se snažím, aby pro nás byl výsledek co nejlepší,“ ujistil europoslanec s tím, že je otevřený bavit se o tom i se současnými krajskými reprezentacemi. Ústecký kraj přitom podle něj ve vyjednávání o podpoře trochu zaspal. „Ten Moravskoslezský je úspěšnější,“ srovnal Peksa.

Pomalejší rozjezd přiznal náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika (ČSSD). „Zpočátku to bylo poněkud slabší. Ale loni v květnu proběhla v rámci koaličního uskupení změna kompetencí v Radě Ústeckého kraje a od té doby jsme zařadili hodně vysokou rychlost přípravy,“ řekl Klika. „Máme projekty, které jsou už do Bruselu předložené. Další velký strategický projekt ve spolupráci se státní firmou se chystá,“ doplnil náměstek hejtmana.

Předpokládá, že peníze půjdou zejména na rekultivace, přeměnu ekonomiky a výměnu energetických zdrojů. Včetně tepelných elektráren. Zájem na čerpání evropských peněz je podle něj velký. „České regiony i vláda lobbují, aby sem tyto finanční prostředky přitekly. Ústecký kraj se v maximální míře snaží účastnit všech setkání v Bruselu, jezdit do uhelných regionů a učit se tam, kde už mají podobné strategické projekty zpracované,“ přiblížil Klika.

Jeden z nejvýznamnějších projektů v Ústeckém kraji je plán na systém průtočných jezer v bývalých lomech a vodních elektráren. Další evropské peníze by mohly spolknout projekty ústecké univerzity nebo projekty na rekvalifikaci lidí, kteří dnes pracují v uhelném průmyslu.

„Ústecký kraj řeší rekvalifikaci a zaměstnanost už dlouhodobě v rámci takzvaného Paktu zaměstnanosti. Problematika se netýká jen těžby uhlí, ale i oborů navazujících na jeho spalování a další zpracování,“ podotkl Klika, který Ústecký kraj zastupuje také v poradním orgánu vlády, Uhelné komisi. Kolika lidí se může v budoucnu týkat ztráta práce na severozápadě Čech, však sdělit nechtěl. „Máme povinnost mlčenlivosti. Je to téma na úrovni jednání vlády,“ reagoval náměstek hejtmana s tím, že se beztak uvažuje o několika variantách této cifry.

Pomoc nabízí také program Re:Start

Pomocí třem uhelným regionům v ČR se vláda už několik let systematicky zabývá ve strategii Re:Start. Ústecký kraj v něm měl výraznou podporu v manažerce programu, mostecké političce Gabriele Nekolové (ČSSD). Tu ale ke konci minulého roku ministerstvo pro místní rozvoj z pozice odvolalo. Kliku to netěší, ale hledí do budoucna.

„Mrzí mě to, znám ji osobně. Ale musím myslet dopředu tak, aby to nemělo vliv na rozvoj Ústeckého kraje. Pro nás jsou důležití lidé, kteří navštívili náš region a se kterými jsme komunikovali jednotlivé podmínky a projekty. Doufám, že se situace nezmění a vláda na strategii Re:Start a její naplňování nezanevře,“ uzavřel náměstek hejtmana.

Deník požádal k vyjádření ministerstva ještě o reakci Nekolovou. „Má pozice byla v rámci organizační změny zrušena, tak mi bylo zdůvodněno ukončení smlouvy. Výběrové řízení je vypsáno na jiné místo a hlásit se nebudu,“ uvedla s tím, že spolupráce s ministryní Dostálovou i s celým týmem Re:Start si váží a nadále celý proces restrukturalizace podporuje. „Nicméně budu se tématu rozvoje kraje věnovat nadále přímo v regionu v rámci krajské tripartity,“ dodala Nekolová.