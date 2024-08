První zákazníci mohli do zmodernizované prodejny ve čtvrtek v sedm hodin ráno. Již patnáct minut před otevřením se před obchodem scházeli první nedočkavci. „Trochu mi zavření vadilo, musela jsem chodit nakupovat jinam, tady to mám v podstatě před barákem, ale chápu to. Jsem zvědavá, jak to uvnitř bude vypadat,“ řekla jedna z čekajících seniorek.

Obchod se úderem sedmé hodiny bleskově zaplnil desítkami lidí, většina z nich se pozastavovala nad novými pořádky s pozitivním ohlasem. „Zákazníkům jsme dali ovoce a zeleninu k pečivu, rovněž jsme k těmto produktům přidali kávy a čaj, aby vše bylo pohromadě. Následují takzvaně těžší věci, jako jsou piva a různé vody, aby si zákazník ideálně ještě na začátku zatížil vozík,“ představil úpravy oblastní vedoucí Penny Martin Sakař s tím, že lidé mají rovněž k dispozici výrobky z nových chladniček, díky kterým je řetězec ekologičtější.

„Součástí rekonstrukce byl i nový vyvolávací systém a přibyly fotovoltaické panely na střechu, díky kterým může být Penny trochu soběstačné,“ dodal Sakař, jenž v Ústí v pozici vedoucího řídí pět poboček.