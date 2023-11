/FOTOGALERIE, ANKETA/ Mami, já chci k Vánocům psa! Zdánlivě krásné přání, které ovšem už po svátcích může vyústit v pořádný problém. Každoročně se totiž stává, že dítě o čtyřnohého mazlíčka rychle ztratí zájem. Zvíře pak putuje do útulku ještě předtím, než si na nový domov vůbec zvládne zvyknout.

Každoročně se stává, že dítě o čtyřnohého mazlíčka rychle ztratí zájem. Zvíře pak putuje do útulku ještě předtím, než si na nový domov zvládne zvyknout. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Situaci dobře zná například Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem. „Je to pravidelné téma nejen po vánočních svátcích, ale i po letních prázdninách. Lidé si často neuvědomí jedno zásadní, pes je radost i starost. Riziko je velké, proto doporučuji pořádně zvážit, zda je pes i jakékoliv jiné zvíře vhodný dárek k Vánocům,“ říká vedoucí výše zmíněného centra Jaroslava Ježková.

VIDEO: Vánoční tržnice a pódium na Lidickém náměstí vyrostly během dne

Zájemci zkrátka mnohdy přecení a dostatečně nezváží své možnosti. Pes se přitom může dožít i patnácti let. A především ve věku štěněte potřebuje od člověka trpělivost z ocele. Právě tu lidé často nemají a už při návratu do pracovního čí školního procesu nastávají potíže. Pro mnoho nezkušených pejskařů je pak nejjednodušším řešením psa odsunout do útulku.

Pes je v Česku nejoblíbenějším domácím zvířetem, má ho až 40 procent lidí. Češi ročně za jídlo pro psa a další náležitosti utratí zhruba 16 tisíc korun.

„Radost může být krátkodobá. Končí u nás i psi z podnájmů. Jen proto, že se podnájemníci nezeptají majitele, zda do bytu psa vůbec mohou pořídit. Ten následě nesouhlasí a pes musí pryč,“ poodhaluje všemožné povánoční trable Jaroslava Ježková.

Například Kamila Kroupová z ústeckého Krásného Března právě k Vánocům svému desetiletému synovi Adamovi pořídila společně s manželem psa - knírače. Že syn nebude brát zvíře jako hračku, kterou po čase "odhodí," si dle svých slov byla stoprocentně jistá.

Hledají nový domov: Aktuální nabídka zvířat v ústeckém útulku k 9. listopadu

„U nás byla jistota, že se syn o psíka bude starat po celý rok, na naší Zorku už je dnes hodně fixovaný. Někdy takovou jistotu ale rodiče nemají a stejně do toho jdou,“ myslí si Kamila Kroupová. I ona doporučuje zvážit všechny okolnosti před pořízením psa do domácnosti.

Důležitý je i vhodný výběr rasy

Neméně důležitou otázkou při pořízení psa je pak výběr rasy. I tady lidé často šlápnou vedle.

„Třeba lovecký pes potřebuje naběhat denně patnáct kilometrů. Pokud je zavřený v bytě, tak si logicky zvolí sám aktivitu. Byt rozcupuje a končívá pak také u nás,“ upozorňuje Jaroslava Ježková na to, že výběr rasy je neméně důležitý jako samotné rozhodnutí o pořízení psa.

VIDEO: Městské sady zdobí střed Ústí. Krása a pohoda, pochvalují si park občané

„Je zapotřebí si rasy nastudovat, poradit se, jestli pořídit krátkosrstého či dlouhosrstého psa, zkrátka věnovat výběru správné rasy čas,“ dodává Jaroslava Ježková.

Nadělit někomu psa jako dárek pod stromeček tak může být pro někoho sice splněním snu, ale nezřídka se to mine účinkem.

Co je třeba si uvědomit před pořízením psa



Máte dostatek trpělivosti vychovat štěně? Zpočátku štěně neví, že se nesmí vyprázdnit, kde se mu zlíbí, a že se boty nebo nábytek nekoušou. Někteří psi ničí věci i v dospělosti.

Má se o psa kdo postarat, když onemocníte? Je třeba mít jistotu, že jsou vaši blízcí ochotni si v případě mimořádné situace psa vzít dočasně do péče.

Není péče o psa nad vaše finanční možnosti? Krmivo a veterinární zákroky často značně převýší pořizovací cenu psa. Akutní operace může vyjít i na desítky tisíc korun.

Budete stačit psímu temperamentu? Někteří psi potřebují opravdu hodně pohybu, ačkoli si třeba vyberete plemeno, které má být spíše klidnější. Každý pes je osobnost a každý má jiné potřeby.

Mohlo by vás zajímat: Myslivci vyrazili na lov u Milady. Snižují počty kanců a jelenů



Zdroj: Deník/Janni Vorlíček