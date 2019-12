S blížícím se koncem roku přichází do Centra pro zvířata v nouzi v Ústí nad Labem výrazně více lidí než v jiném období. Zájemci o pejska, kteří bydlí v paneláku, odcházejí obvykle s nepořízenou. Důvod? Do malých bytů se nevejdou.

„Momentálně máme třicet dva pejsků, bohužel jsou to většinou velká plemena, o která ve městě obvykle nebývá zájem,“ přiblížila situaci vedoucí útulku Jaroslava Ježková. Podle jejích slov lidé z paneláku touží spíše po malých psech, kterých je nyní ovšem velmi málo.

Nadělit někomu psa jako dárek pod stromeček může být pro někoho splněním snu, ale nezřídka se to mine účinkem. Do útulku se po Štědrém dnu psi vracejí s tím, že šlo o nevhodný dárek – dotyčný na starost o chlupáče nebyl připravený a nemá o něj zájem. „Doporučujeme, aby člověk, který by psa chtěl, sem osobně přišel a vybral si. Šance, že si vybraného psa nechá, je daleko vyšší než při výběru někým jiným,“ poradila Ježková.

Některá zařízení pro bezprizorní zvířata zavedla kvůli tomuto problému přísnější opatření. Například útulek v Jimlíně na Lounsku. Jeho pravidla by měla zabránit adopcím do nevhodných rukou po celý rok. „Žádáme potvrzení o zaměstnání, o trvalém příjmu nebo chceme také vidět souhlas majitele bytu s tím, že si nájemník zvíře pořídí. Předejde to potížím, které by mohly nastat,“ vysvětlil už dříve provozovatel jimlínského útulku David Kubalík.

Zbavování se nechtěných psů

Útulky ale řeší i opačný problém. Vedle zájemců o psy přicházejí i lidé, kteří je doma už nechtějí. „Každoročně pozorujeme zvýšené množství odkládání zvířat k nám do útulku právě v tomto období. Lidé se rozhodnou, že na Vánoce chtějí doma klid a mít čisto a uklizeno. Pes jim tam prostě překáží, a proto ho chtějí dát k nám. Těmto lidem říkáme vánoční čističi,“ řekla smutně Ježková.

Pro jejich jednání nemá pochopení. „S vědomím, že jsem doma měla pejska dlouhou dobu a teď stojí někde v útulku, by mi u stromečku moc dobře nebylo,“ reagovala.

Vedoucí se během vánočních svátků setkává ale i lidskou solidaritou. Dobrovolníci nosí do útulku krmení. „Za jakékoliv dary od lidí jsme nesmírně vděční. Pokud si můžeme vybrat, v současné době bychom preferovali věci pro kočky. Máme tu třicet koček, které spotřebují velké množství steliva a jídla,“ nechala se slyšet Ježková.

Stresující silvestr

Útulky čeká také rušnější období na přelomu roku. Zvířata totiž děsí silvestrovské petardy a dělobuchy a svým majitelům kvůli stresu utečou. Při loňském silvestru například utekl Iloně Holičové ze Želče na Žatecku pes Rasty. Hluk už nevydržel, překonal více než dva metry vysoký plot a utíkal. Trvalo pět dní, než se ho podařilo najít.

Odborníci proto radí, aby pes zůstal na konci roku raději doma a majitelé měli zavřená okna. „Nikdy během střílení petard a ohňostroje nenechávejte psa venku na zahradě,“ radí například web dogslife.cz.