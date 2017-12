FOTO: Pestře zahájil advent Střekov. Přizval pěvce i sbory, soutěžil s perníčky

Střekov – Poprvé v takové míře navštívili Ústečané rozsvěcení vánočního stromu naproti soudu na Střekově. Akci zahájila starostka Střekova Eva Outlá, k ruce už v tu chvíli měla anděla, čí spíše Andělku.

Rozdávala návštěvníkům program zahájení s texty k vánočním písním Tichá noc i Narodil se Kristus pán, které pak společně návštěvníci, dospělí i děti, zpívali. O zájemce o program obvod neměl nouzi. Než vyvrcholila divácká soutěž o nejlepší vánoční perníček, který vyhrála Markéta Prošková ze Všebořic, rozdával střekovský obvod zdarma horkou kroupovou polévku se zeleninou. Ani dvě dámy, které ji nalévaly, o zákazníky neměly nouzi. Z misek usrkávali malí i velcí.

„Upekla jsem perníčky podle receptu mé babičky,“ prozradila Markéta Prošková. Do tmy zářily lodičky ze skořápek ořechů, které si děti i dospělí pouštěli na přivezené vaně. Ve stáncích na improvizované tržnici šly na odbyt kalíšky se svařákem i další nápoje, občerstvení nabízelo chleba se škvarkovým sádlem i rakvičky se šlehačkou a stánek měl langoše i pivo. Radost udělaly rodičům i prarodičům malí tanečníci z MŠ Sukova, ale i zpěváčci ze sboru Chorea pueri ustensis, zatančil soubor Oblastní charity a zpíval sbor DD Terasáček.

„Jsem velice ráda, že přišlo tolik lidí. Je to, doufám, založení střekovské tradice. Místo tu na to máme pěkné, připravili jsme bohatý program a vidím, že si to tu návštěvníci užívají,“ řekla Eva Outlá, starostka Střekova. „Všichni máme rádi Vánoce, určitě si s námi také vánoční písničky zazpívají,“ věřila. „Hlavně jsme se přišli podívat na vnučku Pavlínku, jak bude pěkně zpívat,“ řekla Marta Tkadlecová ze Všebořic, babička malé školačky ze ZŠ Pod Parkem. „Vánoce mám ráda, i když už mi brzo bude osmdesát. Teď jsem slavila dvě sedmičky,“ smála se dáma a vzpomínala.

Ve finále adventní oslavy zpíval romantický tenor Hanek Tomm, který má zkušenosti z Divadla Semafor. Před jeho vystoupením přišla Svatá rodina, zpíval pak také k rozsvěcení vánočního stromu. „Je sice menší, náš stromek, než ho mívají jinde. Ale zase poroste spolu s našimi malými návštěvníky. A jednou budou vzpomínat, že byli na jeho prvním rozsvěcení naproti soudu na Střekově,“ dodala starostka Eva Outlá.