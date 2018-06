Pestrý víkend: Zámek láká děti na pohádky, komunitní zahrada má slavnost

Management - Management Ředitel 40 000 Kč

Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě Provozně technický náměstek. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 40000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: 400 01 Ústí nad Labem, Revoluční č.p. 3088/26,., Požadavky na pozici provozně technického náměstka:, . ukončené vysokoškolské, případně středoškolské vzdělání technického zaměření,, . minimálně 5 let (v případě středoškolského vzdělání 10 let) praxe v oboru,, . znalost problematiky v oblasti servisu a oprav vozidel nad 3,5t,, . manažerské schopnosti a dovednosti, znalost potřebné legislativy, ZoK, DZ, NOZ, ZP, ZVZ atd.,, . vědomosti a znalosti provozu spalovacích motorů benzin/nafta/CNG/LPG,, . znalost problematiky provozu trolejbusů, trakčního vedení,, . znalost moderních technologií pro provoz CNG, LPG apod.,, . praxe v řízení kolektivu cca 20 – 150 lidí,, . znalost práce na PC – Word, Excel, PPT, práce s informačním systémem, tvorba manažerských reportů, . dobrá znalost anglického/německého jazyka na úrovni běžné komunikace výhodou,, . komunikativnost, samostatnost, odpovědnost, loajalita, časová flexibilita,, . souhlas se služebními cestami v rámci EU,, . řidičské oprávnění sk. „B“., Nabízíme:, . práci na HPP, fond pracovní doby 37,5 hodin/týden,, . smluvní mzdu dle dohody (základní mzda + motivační bonus),, . služební vůz, notebook a mobilní telefon,, . 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní/životní pojištění, příspěvek na rekreaci dětí do 15 let,, . možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace (odborné semináře, rozvoj jazykových dovedností)., Výčet požadovaných údajů a dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:, . přihláška uchazeče musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní, příslušnost, místo trvalého pobytu, datum, podpis uchazeče, kontaktní údaje (mobil, e-mailová, adresa),, . strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti,, . ručně psaný motivační dopis, včetně koncepce řízení svěřeného úseku,, . ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,, . originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce., Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v zalepené obálce označené textem:, „Výběrové řízení – provozně technický náměstek - NEOTVÍRAT“, do 27. 9. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., sekretariát výkonného ředitele společnosti, Jateční 426, 400 19, Ústí nad Labem, 2. patro. Vybraní uchazeči budou osloveni a pozváni k osobnímu pohovoru., Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.. Pracoviště: Dopravní podnik města ústí nad labem a.s. - 01 (sídlo), Revoluční, č.p. 3088, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Lenka Rynešová, +420 475 652 106.