Petice přišla pozdě. Na Klíši padne devět stromů

Ústí nad Labem - Petice za přeložku potrubí přišla pozdě. Po dlouhém jednání se ale většinu stromů v ochranném pásmu podařilo zachránit.

Trasa vodovodu pod stromy v Klíšské ulici.Foto: Magistrát Ústí nad Labem

Kvůli současné rekonstrukci kanalizace a vodovodu na Klíši málem padly k zemi aleje u bytových domů. Rostou totiž v ochranném pásmu, kde lze podle současného zákona sázet jen se souhlasem majitele vodovodní a kanalizační sítě.

Po dlouhém vyjednávání se Severočeskou vodárenskou společností (SVS) ústeckému magistrátu nakonec nezbylo než svolit s kácením devíti stromů. Desítky dalších se ovšem podařilo zachránit a za ty pokácené firma zasadí jiné. Nedávno vznikla i petice, jež požadovala zachování všech stromů. Podepsalo ji 81 lidí. Přišla ale pozdě, dojednané řešení je konečné.

Podle Karla Rouče z kanceláře primátorky totiž projektanti SVS spolupracovali s ústeckým odborem životního prostředí na nalezení uspokojivého řešení od roku 2015. „Veškerá jednání o nutnosti kácení stromů jsme vedli se snahou o smírčí a z hlediska zachování zeleně co nejméně bolestné řešení,“ sdělil Rouč.

Litinový vodovodní řad pochází z roku 1958, kanalizace z betonového potrubí z roku 1935. Kamerová prohlídka podle SVS prokázala rozsáhlá poškození. Proto rozhodla o rekonstrukci kanalizace v celkové délce 313 a vodovodu v délce 294 metrů. Oprava poběží až do října.

Za pětici listnáčů z ulice Mezidomí firma vysází sedm jiných jako náhradu. U domů v Klíšské zmizí pouze stromy stojící přímo na kanalizaci nebo do půl metru od ní. Jde o jeden pajasan, nemocnou sakuru a dva javory. I ty nahradí jiné.

Předseda petičního výboru Norbert Hnátek poukázal, že stromy je chrání před hlukem, poskytují stín a zároveň plní estetickou funkci. „Náhradní výsadba se té původní zdaleka nevyrovná. Proto žádáme o změnu projektu a jiné řešení, například přeložku kanalizace do vozovky,“ uvedl.

Možnost přeložení kanalizace ve hře údajně byla. Prý ale narazila na množství technických problémů. Zachování spádu, kapacity, umístění přípojek, případně na střet s dalšími inženýrskými sítěmi, tedy plynovodem a elektřinou.

Společnost přesto trasu kanalizace částečně upraví, aby bylo možné zachovat co nejvíce stromů. Jak uvedl mluvčí SVS Jiří Hladík, zákonné ochranné pásmo má v této souvislosti zajistit bezproblémový přístup k síti a umožnit provedení rekonstrukce.

Co se petice týče, mluvčí poznamenal, že investiční plán SVS každoročně zahrnuje přes čtyři stovky staveb. I proto prý nelze na poslední chvíli žádat změnu trasy nebo vymístění sítí. Bylo by to hodně drahé a trvalo až příliš dlouho.

„SVS coby investor musí dodržovat zákony a zároveň trvat na jejich dodržování, pokud v ochranném pásmu existují překážky,“ poznamenal mluvčí SVS Hladík.