Žádají vedení města Ústí nad Labem, aby z návrhu zadání nového územního plánu vyškrtli silnice a navazující tunely, jež by prý měly být součástí nového městského okruhu. Ze zasedání vyplynulo, že obavy jsou zbytečné, protože studie, která o stavbě nových silnic hovoří, není součástí návrhu nového územního plánu města.

Konkrétně signatáři kritizují propojení ulice U Stadionu a Sociální péče přes zahrádkářskou kolonii okolo vrchu Holoměř, silnici spojující ulice U Stadionu a Lesní cesta, magistrálu přes Střížovický vrch, prodloužení ulice V Zahrádkách směrem do centra přes Konvalinkový vrch, alternativní napojení silnice okolo Střížovického vrchu, propojení ulic Masarykova a Klíšská přes park Mánesovy sady.

Za více než tři stovky Ústečanů, kteří petici podepsali, své pocity shrnula Lucie Slunéčková. „V této lokalitě bydlím a vychovávám zde své tři děti, pro které bych ráda zachovala klidnou čtvrť a přijemné prostředí,“ poznamenala. Na zasedání zastupitelstva pak vystoupil Ústečan Tomáš Stránský. „Pevně doufám, že zastupitelé neschválí nic takového jako zrušení Mánesových sadů, zeleně je ve městě málo, i ten průtah na Klíši není příliš šťastný. Budeme doufat, že najdeme řešení, kdy budeme všichni spokojení,“ doufal.

Zastupitelka pověřená přípravou územního plánu Eva Fialová (ANO 2011), která je zároveň poslankyní za Ústecký kraj, zastupitelům vysvětlila, že v podkladech pro zadání je pouze problémová mapa míst se složitou dopravní situací, žádné návrhy obchvatu prý návrh zadání neobsahuje. To znamená, že zpracovatel studie pouze na mapě označil místa, kde má město Ústí nějaké dopravní problémy. Samotný návrh řešení dopravní sítě bude zapracován až v návrhu nového územního plánu.

I pracovní skupina prý takové návrhy dopravního řešení považuje za velice nerealistické. „Ani nejsou součástí zadání územního plánu. Poukazují skutečně pouze na místa, kde má Ústí problémy s dopravou. V žádném případě to neznamená, že takto bude vypadat návrh nového územního plánu. Obyvatelé města samozřejmě budou moci i nadále zasílat své připomínky,“ uvedla Fialová s tím, že příprava návrhu územního plánu bude trvat přibližně tři roky.

Na to reagovala i zastupitelka koaličního hnutí PRO! Ústí Karolína Žákovská. „Nikdo z vedení města nechce zlikvidovat Mánesovy sady. Naopak, byl podán návrh jejich revitalizace do dotačního programu ITI,“ poznamenala.

Debatu v podstatě ukončil zastupitel Jiří Madar (UFO) s tím, že podobné odborné studie by bylo potřeba okomentovat pro laiky a náležitě vysvětlit. „Svědčí to o tom, že město neumí směrem k lidem komunikovat. Bylo by potřeba to zlepšit,“ poznamenal.

Proti městskému okruhu v této podobě se zvedl silnější odpor už na jaře. Především okolo Střížovického vrchu by zasáhl nejen do nového dětského hřiště, ale vedl by i přes prudký zalesněný svah, hned vedle zahrad, vilek a rodinných domků a stál stovky milionů. Své o tom ví Jiří Masorsič, který tu vlastní rodinný dům a proti návrhu podal nesouhlasnou připomínku. „Od podání připomínek nás nikdo nekontaktoval, bylo okolo ticho. Půjdu i na veřejné projednání. Ta silnice by zničila kompletně všechno, co jsem celý život budoval,“ dodal.