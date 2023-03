„V současné době už víme, že poutač nebude vysoký čtyřicet metrů, ale minimálně o deset metrů nižší. Má stát za budovou prodejny směrem k dálnici,“ upřesnila starostka Trmic Jana Oubrechtová a poznamenala, že stavba i umístění poutače je v souladu s územním plánem. „Povolení už mají od roku 2012, kdy se ještě tolik neřešil reklamní ani světelný smog,“ povzdechla si.

S investorem prý mluví nejen o výšce poutače, ale i o dalších negativech, jež by jeho umístění provázelo. Například přílišné osvětlení v noci, jež by mohlo ovlivnit kvalitu spánku, nebo soustředění řidičů na silnicích a dálnici. „Prozatím je ale vše v jednání,“ dodala.

Autor petice Petr Zahrádka vyzval společnost Bauhaus, aby projevila odpovědnost a respekt k regionu, jeho obyvatelům i návštěvníkům a od umístění reklamního poutače u své prodejny u Ústí nad Labem upustila. „Prvek, který není vhodný v Brně, není vhodný kdekoli jinde,“ uvedl Zahrádka.

Na přípravě petice se prý podíleli jak obyvatelé Trmic, tak sousedící krajské metropole, jelikož nová prodejna i poutač budou stát na rozhraní obou měst. Autoři petice se obávají, že kvůli vyvýšené poloze budovy supermarketu tak výrazný prvek, jakým poutač o vlastních rozměrech 30 na 30 metrů a s výškou kolem třiceti metrů, naruší zdejší městský prostor. Především pak panorama Českého středohoří při pohledu z Ústí nad Labem, Střížovického vrchu a rekreační oblasti kolem jezera Milada.

Lze prý také předpokládat, že reklamní prvek bude nasvícen, čímž naroste míra světelného smogu v již tak dost zatížené oblasti.

V boji proti poutači se angažuje i spolek Stop Tunelům, který připravil také vizualizaci, která má pomoci si udělat představu, jak zhruba bude reklama vypadat, až ji tam investor umístí. „Ona je lehce naddimenzovaná, ale takhle nějak to vypadat bude. Mě na tom prostě štve bezohlednost vůči okolí, neúcta vůči lidem. Nacpou to tam a je jim to jedno,“ vysvětlil Jan Kvapil ze Stop Tunelů, proč také podepsal petici.

„Ta budiž poučení i pro budoucí investory, aby si promysleli, jestli jim něco takového za to stojí. To jsou metody marketingu jak v devadesátkách,“ kroutil hlavou Kvapil.

Mezi těmi, kdo petici podepsali lze najít i obyvatele širšího okolí, například z Přestanova. Převažují ovšem Ústečné, které stejně jako Jana Kvapila nebo Barboru Rubačovou nebaví, jak prý je Ústí otloukánkem republiky.

Jan Formánek je rád, že Bauhaus začne v Ústí působit jako prodejce, přesto petici také podepsal. „Protože bude ničit veřejný prostor, což mu jako prodejci nebude fungovat. Šli byste nakupovat k tomu, kdo vám ničí výhled na Středohoří? Ne! Ať zkusí poutač vyvěsit v sousedním Sasku a uvidí. Proč na tom Ústí mám být hůře, než Brno, nebo Sasko,“ ptá se s tím, že jde o chybu marketingové koncepce, která má v tomto případě negativní efekt.

Společnost Bauhaus se prozatím k petici nevyjádřila, ačkoliv její mediální zástupci redaktorovi Deníku slíbili, že tak v pátek učiní. K záležitosti pouze vydala před zhruba týdnem vyjádření pro ČTK. „Jsme si vědomi situace, která nastala ohledně umístění pylonu v blízkosti nově chystaného odborného centra Bauhaus v Trmicích. I přesto, že postupujeme v souladu s územním rozhodnutím a schváleným projektem, které výstavbu pylonu povoluje, vnímáme obavy občanů, a jsme proto v kontaktu s místními příslušnými úřady, abychom společně nalezli řešení,“ uvedla společnost Bauhaus, aniž by upřesnila, který ze zodpovědných manažerů za společnost hovořil.