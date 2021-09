Začala s ruční výrobou z kůže v červnu 2019 a dnes neví, kam dřív skočit. Dvacet let pracovala Petra Valešová v kanceláři za počítačem a nyní se už dva roky živí řemeslem. „Do práce jsem už chodila s odporem a úplně jsem vyhořela. Potřebovala jsem změnu, a tak jsem začala podnikat a už bych neměnila,“ vysvětlila svou změnu zaměstnání žena, která bydlí v Chuderově na Ústecku.

Všechno začalo tak, že před několika lety nechala udělat manželovi peněženku na zakázku. „Když jsem ji viděla, tak jsem si řekla, jak je to vlastně krásný, a jak by mě to strašně bavilo, a že to nějak musím zkusit,“ usmála se.

Začátky nebyly vůbec jednoduché. Oslovila spoustu lidí, zda by jí předali nějaké zkušenosti a knowhow. Nikdo ji ale nechtěl přijmout do učení, a tak si nakoupila knihy a učila se z internetu. To však nestačilo. „Nakonec se našel jeden super pán v Děčíně, který mi spoustu svých zkušeností předal,“ oddechla si. Pak už poctivým tréninkem se učila a zlepšovala.

Hned po čtyřech měsících, co začala podnikat, dostala certifikát Regionální produkt Českého středohoří za kvalitu a řemeslné zpracování. „To mi hned otevřelo nové obzory a já si vždy vybrala nějakou akci, kde jsem své výrobky prodávala. Měla jsem tak jistotu, že si zaplatím vše potřebné,“ byla spokojená.

Pak ale přišla pandemie covidu. Kvůli vládním opatřením se rušily trhy a další akce, kde mohla své výrobky nabízet. Do toho se distančně učila se synem. „To mi zase ubíralo spoustu času,“ postěžovala si. Nyní Petra Valešová vyrábí z kůže vše, na co si jen vzpomenete: peněženky, opasky, pouzdra, boty, kryty na telefony nebo sedla.

„Takové sedlo na motorku, které třeba zrovna dělám, trvá vyrobit okolo pěti dní a strávím nad tím deset hodin denně. Nejdřív musím vyřezat tvar, potom ručně probouchám díry, potom to šiji a barvím. To polstrování jsem si také dělala sama,“ ukazuje na sedlo.

Nově také začala zapojovat do svých výrobků různé druhy kamenů. „Jelikož kameny sbírám a zabývám se jejich energií, napadlo mě, že je mohu přidávat i do svých výrobků.“ Není problém si tak nechat vyrobit například pouzdro na diář s Růženínem.

Svou dílnu má Petra Valešová v obývacím pokoji u sebe doma a zatím jí to vyhovuje. „Pronájmy prostorů jsou drahé a takhle mám možnost si odskočit třeba do kuchyně,“ říká a dodává, že je workoholik. Někdy ani kvůli práci nevytáhne celý den paty z domu. „Velkou oporou je mi můj muž, který se mi snaží se vším pomáhat,“ dodává.

A s čím pracuje? Většinu strojů má ještě z dob první republiky. „Miluji staré věci, ale špatně se hledají. Například starý stroj na šití je daleko lepší, než nové drahé stroje, které mi za několik měsíců odešly,“ posteskla si.

Adéla Stejskalová