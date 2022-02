Loňský lockdown petrovskou radnici přišel na minimálně čtyři miliony korun. Další škody ani není schopná vyčíslit. Je jich prostě hodně a leckterá investice zůstala zmražená až dodnes. Místní lidé si ale navzdory pokrčujícím trablům s covid-19 udržují dobrou náladu. Například v restauraci na náměstí vás obslouží se stejným úsměvem, s jakým obsluhují hosty z Německa.

Otázka pro starostku Petrovic Andreu Kortanovou: Co přinesl poslední rok?

Přes veškerou smůlu uplynulého roku se obci pár plánů dokončit podařilo. „Konkrétně přístavbu mateřské školy z dotace. Po zřízení PPL Parcel shopu na místní pobočce Pošty partner jsme nechali instalovat i Z-Box společnosti Zásilkovna, jako další službu místním lidem,“ popsala starostka obce Andrea Kortanová. „Za poslední rok se toho kvůli vývoji situace v souvislosti s covidem bohužel mnoho nestalo. Investice jsme celý minulý rok v podstatě až na ty nutné zmrazili i v rozpočtu,“ pokračovala.

Zdroj: DeníkO jistém zlepšení uprostřed nejistě vnímané covidové doby hovořil i provozovatel restaurace v bývalém letadlu Daniel Doležal. „Trošičku se zlepšilo, co povolily restrikce, vrátila se nám klientela z Německa. Pokud by ale zase měl být nějaký lockdown, tak je to na definitivní zavření. I zaměstnání kuchaře nebo číšníka je vnímané jako nejisté, nikdo to už pomalu nechce dělat,“ povzdechl si.

K Petrovicím patří i některé okolní vesnice. Například Krásný Les. „Stále tu pokračuje oprava zámku, a ještě dlouho bude,“ vysvětlila starostka s tím, že majiteli kromě jiných s opravou pomáhají každoročními příspěvky z obecního rozpočtu. Stejně tak tu opravili některé z drobných památek, například boží muka.

Ani zájmové spolky během pandemie neustrnuly. Například dobrovolní hasiči. Podle jednoho z nich, Jaroslava Čvančary, plánují, jak svůj sbor dál rozvíjet i uprostřed nejisté doby. Ostatně, právě v takových časech bývají hasiči a záchranáři nejvíce zapotřebí. Za minulý rok mají už dokončenou přístavbu hasičské zbrojnice. Přesto se potýkají se podobnými potížemi, jako většina dobrovolných hasičů v zemi. Tedy nedostatkem peněz na moderní vybavení. „Především chceme za pomoci obce a dotací získat modernější techniku,“ shrnul Čvančara.