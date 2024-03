/FOTO/ Komentovaná krmení šelem či tuleňů asi viděl nejeden návštěvník ústecké zoologické zahrady, ale co takové krmení dravých piraň? Zajímá vás, jak to vypadá, když se hromada malých rybiček se zuby ostrými jako žiletka vrhne na svou kořist? Podívejte se na naše video.

Krmení piraň v ústecké zoo. | Video: Deník/ Vilém Maruš

Krmení piraň probíhá v ústecké zoo celoročně a to vždy v sobotu od 12.00. Lístek do zoo přijde pro dospělého na 120 korun, dětské vstupné stojí 60 korun. V zimní sezoně říjen – březen je areál zoo otevřen od 9.00 do 17.00. Během jarní prázdnin, které na Ústecku probíhají tento týden, je pro děti připravena ptačí stezka.

„Úkolem je najít všech 25 dřevěných maket ptáků naší fauny rozmístěných v areálu zoo, vyplnit křížovku a soutěžní tiket s tajenkou odevzdat zpět v pokladně zoo. Na správné luštitele čeká ptačí odměna,“ informovali pracovníci zoo.

Zdroj: Deník/Jan Pechánek