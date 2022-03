Kontroloři se do Jateční ulice v Ústí nad Labem vydali 21. února. „Inspektoři uvnitř pivnice zjistili výskyt myšího trusu, a to ve skladu potravin, ve skladu se sudy, v kuchyni i za barem. Během kontroly se v kuchyni na podlaze pod dřezem nacházelo tělo mrtvého hlodavce. V provozovně jsme dále zjistili výrazně zanedbaný úklid včetně nečistot na podlaze a v regálech či zařízeních,” uvedla SZPI.

Majitel pivnice provedl rychlou nápravu, podle jeho slov ho situace mrzí, otevřít mohl po opětovné kontrole hned další den, tedy 22. února.

„Stala se velká chyba, je to velmi nepříjemné. Moc nás to mrzí. Nemělo se to vůbec stát. Došlo k velkému pochybení, nedůsledné kontrole úklidu z naší strany. Bohužel, žijeme ve městě, kde je hlodavců všude plno, ale to není omluva. Nápravu jsme udělali okamžitě, proběhla další deratizace. Při následné kontrole již inspektoři nic nenašli a mohli jsme otevřít, nyní je již vše v pořádku, vše jsme napravili,“ uvedl pro Deník majitel podniku Karel Tippmann.