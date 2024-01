Půllitr desítky Březňáka stál ještě na konci roku v restauraci Praha na Střekově 33 korun, nyní za něj dáte 36. „Samozřejmě chodí na pivo míň lidí, ale to je podle mého názoru i tím, že ještě po Vánocích nebyly výplaty,“ povzdechla si provozovatelka restaurace Markéta Prokšová a s nadějí dodala: „Leden je vždycky slabší, tak doufám, že to je tím. Ještě je docela zima, není počasí na pivo.“

Pivo BřezňákZdroj: Deník/Jan Pechánek „Pivo zdražilo už v loňském roce, teď zase DPH. Takže jsme samozřejmě museli zdražit. To nejde utáhnout, obzvlášť tady na Střekově se zvýšením ceny energií. Teplo je tu o třetinu dražší než ve městě. Do toho trošku i zvýšení mezd. To všechno se prostě promítá i do ceny piva. Bohužel,“ vysvětlovala Prokešová.

Zdejší hosté to berou většinou jako něco, čemu se nemají, jak vyhnout. „Mně to nijak extra nevadí, protože na to pivko si zajdu párkrát. Ale pro ostatní lidi, co zajdou častěji, to asi moc příjemné není,“ řekl jeden z těch, kteří sem přišli v pondělí během poledne na oběd. Jeho kolegové z práce přitom říkali, že buď pivo nepijí, nebo jim to nevadí.

Ani ostatní Ústečané zrovna nadšením nad novou sazbou DPH na pivo nejásali. „Kdo by z toho taky měl radost? Já jenom doufám, že vláda takhle posune DPH i vinařům a zruší jejich daňová zvýhodnění, když nás tak svléká z kůže,“ postěžoval si Ústečan, který se představil jako Slávek ze Stříbrníků.

Na pivo si sice dál zajde, ale už si nedá tři půllitry, ale třeba jen dva. „Šetřím,“ zdůraznil.

Průměrně o tři koruny zdražili Březňáka i v dalších ústeckých hospodách. V hospodě Březová ve Staré ulici provozovatel František Žaloudek popsal, že původně u nich stál půllitr velkobřezenského piva 33 a nyní 26 korun, přičemž už na podzim museli zdražit o korunu, protože to pro změnu zdražovaly pivovary.

„Lidé ale méně nechodí. Pravda, někteří kvůli tomu brblali, to tak bývá týden, dva, než si zvyknou. Je to taková rána od státu, lidi si to kolikrát ani neuvědomují. Musím ale říci, že si vážím jejich přízně, kterou nám i přesto zachovávají. Těšíme se na jaro a léto, kdy budou lidé moc na předzahrádky,“ vysvětloval.

V restauraci Na Růžku ve Všebořicích provozní David Maturkanič poznamenal, že je zdražování teprve čeká. Desítku si tu zatím můžete stále ještě objednat za 29 korun. „Zdražíme až od února a jenom o tu daň. Vymýšlet nějaká jiná čísla, to našim hostům a štamgastům nemůžeme udělat,“ potvrdil.

Kde naopak nezdraží vůbec ani tváří v tvář vyšší sazbě DPH, je restaurace Tivoli ve Velkém Březně, kterou lze najít v podstatě v sousedství pivovaru, kde „pivo s dědkem“ vaří.

„My zdražovat nebudeme vůbec. Už takhle je to drahé a lidi chodí málo. Takže cenu necháme na 33 korunách,“ dodala majitelka podniku Dana Brabencová.

Zdroj: Janni Vorlíček