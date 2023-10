Zároveň 23. září ohlásila jedna z ústeckých pizzerií, že nebude do lokality dovážet pizzu, nejezdí sem často ani taxikáři. Proto studenti z Prahy uspořádali happening a sbírku, která má dopravit každému žákovi ve zdejší škole právě zmiňovaný kousek pizzy.

Ke škole mají studenti z Prahy vztah, jelikož tu v rámci výuky strávili týden jako dobrovolníci. Své okolí požádali o finanční podporu na nákup pokrmu, který pak rozdali dětem o velké dopolední přestávce. Výtěžek, který nebyl využit k zakoupení pizzy, bude věnován místnímu nízkoprahovému klubu pro děti ze sídliště. „Nesouhlasíme s projevy agrese a vandalismu, ale jakákoliv plošná opatření dopadají i na místní obyvatele, kteří nemají s napadáním řidičů MHD i pizzerie nic společného. Naším happeningem chceme vyjádřit solidaritu se všemi, kteří se stali nepřímo oběťmi této agrese,” řekla jedna ze studentek Stela Joudal.

Jak prý studentky a studenti zjistili přímo mezi mojžířskými dětmi, nemají tato plošná opatření na děti pozitivní vliv. „Všechny děti mají sen vyrůstat v podnětném prostředí a naprostá většina z nich se na vandalismu nepodílí. Plošná rozhodnutí mají na dětské životy dopad a byli bychom rádi, aby vláda začala situaci co nejrychleji řešit,” pokračovala studentka.

Podle ředitele místní základní školy Karla Bendlmajera je postoj dopravního podniku i pizzerie svým způsobem pochopitelný. „Nikdo si nepřeje ničení svého majetku a nikdo nechce přijít k fyzické újmě. Postiženi by ale měli být adresně ti, kteří škodí. Drtivá většina obyvatel sídliště, a děti zejména, jsou v tom nevinně a plošná opatření, a hlavně jejich následná medializace včetně nenávistných komentářů ničemu dobrému nepřispívá,“ řekl.

Náměstek primátora Tomáš Vlach, který má na starosti sociální oblast, iniciativu studentů vidí jako gesto, které ale nepřinese změnu k lepšímu. „Je nutné, aby to převzalo ministerstvo a dalo nám lepší možnost sankcionovat za porušování pravidel. Bez toho se zde situace jen zhoršuje. Stát by se na to měl podívat systémově. Apelujeme, aby obce měly nástroje, které jim umožní přijmout opatření vůči dospělým, kteří porušují všechny myslitelné normy soužití,“ poznamenal.

Podobně reagovala i starostka Neštěmic Yveta Tomková. „Hezké gesto, které nic nezlepší. Ale nekritizuji to. Prostě jen říkám, že sociální práce by měla cílit na rodiče. Ti studenti prostě neznají tu problematiku a nevědí, co si tu lidé zažívají. Je to stejné, jako kdysi Matiční nebo Sklářská. Na to také lidi z Prahy reagovali špatně. Kdyby tu žili, tak by možná pochopili,“ dodala.

Není sama, kdo nad iniciativou pražských studentů kroutí hlavou. Také mnozí Ústečané tvrdí, že jsou gymnazisté příliš daleko na to, aby dokázali zhodnotit problémy, ke kterým v Mojžíři dochází. „Jedna pizzerie tam nedováží, ostatní ano. To je takový problém si to objednat u jiné? Víte co, milí Pražáci, vezměte si ty Romy k vám, ať máme v Ústí klid a čisté byty. Nikdo tam hlady opravdu netrpí, každý si může koupit pizzu, kde se mu zalíbí, mimo jedné,“ vzkázal například Jan Vršovský. „Vy jste opravdu pomatenci,“ napsal gymnazistům Michal Hlaváček.

Naopak Sofie Hladíková počin chválí: „Naplňuje mne nadějí, že studenti gymnázia takto přemýšlí, své hodnoty mají dobře srovnané a věřím, že až převezmou "otěže", budou řešit sociální problémy s pochopením a účinněji než současná společnost.“

Samotné Gymnázium Na Zatlance tvrdí, že iniciativa Pošli pizzu do Mojžíře je mimoškolní studentskou aktivitou. Za svými studenty však vedení školy stojí. „Postoje studentek a studentů si velmi vážíme a jsme rádi, že se ke společenským problémům nestavějí lhostejně,“ uvedla ředitelka školy Jitka Kmentová.

