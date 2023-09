„Už nám došla trpělivost a rozhodli jsme se absolutně vynechat toto místo z rozvozové zóny,“ napsal na Facebook majitel restaurace David Tůma. „První incident kopání do vozu a vyhrožování násilím. Poté jsme jim vozili objednávky na vrchní zastávku autobusu. Druhý incident včera i na zastávce. Dobývání se řidičce do auta, rozkopnuté světlo u vozu, vyhrožování. Absolutně nezvladatelná lokalita plná lidí, kteří nemají morální kodex, natož chování. Pár slušných zákazníků jsme tam měli a velice se jim omlouváme, ale i přesto vaše objednávky nebude možné vyřídit, ani je zadat do systému,“ pokračoval.

Na otázku, co přesně se stalo, odpověděl, že mají problém s místními partičkami výrostků a jejich kamarády. „Naše řidička, která pro nás pracuje už velmi dlouho a tu práci má ráda, vezla objednávku do ulice Jindřicha Plachty. Když ji odevzdala, začali se jí ptát, kde mají tu svou pizzu. Ona jim vysvětlovala, že pokud si zavolali později, přiveze to někdo jiný. Jenže on se jí začal jeden z nich dobývat do auta. Tak rychle zabouchla a zamkla dveře, ale oni jí začali kopat do karoserie. Úplně ji zdeptali. Psychicky se z toho zhroutila a musela si vzít druhý den volno,“ líčil Tůma.

Černí pasažéři z Mojžíře vyzráli na nová opatření v MHD. Stahují se na Skalku

Když začínali někdy před šesti lety, tohle se prý nedělo. Jenže za poslední půlrok se situace velmi zhoršila. „Je to neúnosné. Když se něco podobného stalo poprvé, začali jsme zákazníky kontaktovat, s tím, že jim dovezeme objednávku na horní zastávku, jelikož nám tu napadli řidiče. Pokud souhlasili, bylo to v pořádku. Pokud ne, stornovali jsme objednávku a vrátili peníze. Jenže ty partičky se objevily i tam. Mívali jsme tam poměrně dost objednávek, za takových 2 až 4 tisíce denně, průměrně čtyři stovky na jeden košík. Za deset dní přes nás projedli zhruba padesát tisíc korun. Ale tahle firma je pro mě důležitější než tohle, mě ta práce baví. Nechci, aby to takhle dopadalo,“ zlobil se.

Starostka Neštěmic Yveta Tomková připomněla situaci, kdy kvůli „černým“ pasažérům a napadání řidičů ústecký dopravní podnik zrušil původní trasování linky 57 a nechal na ní jezdit trolejbusy jen od neštěmického Alberta na točnu v Mojžíři s tím, že strážník a dva asistenti přepravy neumožňují nastoupit do vozu nikomu, kdo neměl jízdenku. „To je stejné jako kauza s řidiči MHD. Město muselo přijmout opatření, jinak by tam nejezdilo vůbec. Nezdravá situace zde pokračuje dál, a já z toho viním stát. Může za to, že ti lidé, kteří tohle páchají, se cítí beztrestně. Pokuty sice dostanou, ale nezaplatí, protože jsou na sociálních dávkách hmotné nouze, a když něco provedou, tyto dávky jim zůstávají. Jediné, co jsme mohli udělat, že jsme si hlídali pravidlo třikrát a dost. Pokud něco provedli třikrát, informovali jsme Úřad práce. Majitelům bytů a domů je to jedno, jelikož dostávají peníze na nájem z dávek rovnou na svůj účet. Radnice a města mají svázané ruce. Dokud nenastoupí represe vůči takovému chování, nic se nezmění. Kdybychom jim mohli sáhnout na peníze, dobře by si takové chování rozmysleli,“ varovala.

Aktivista Miroslav Brož, který s romskou komunitou pracuje více než dekádu, na problém nahlíží z opačného úhlu. „Já bych ty dva problémy oddělil. Je to něco jiného, než když tam přestaly jezdit busy. MHD je veřejná služba, a když někde vypnete dopravu, zvýší to vyloučení dané lokality. Jeden ze znaků vyloučení je právě rozsah dostupnosti dopravy a služeb. Když ji omezili, zvýšili problém. Pokud nějaká skupinka napadla řidičku, potom je to problém pro policii. Jak je možné, že se tohle stalo, copak tu policisté a strážníci nevykonávají hlídkovou službu? Kamery samy o sobě přece bezpečnost nezvyšují, sami o sobě nijak trestným činům nezabrání. Kdyby tam byla policejní hlídka, nic takového se nestane. Co jiného na to lze vůbec říct,“ ptal se.

Popisoval situaci, kdy byl v Mojžíři minulý týden s filmařem, který zde natáčel dokument. Nic se jim nestalo, nikdo je nenapadl, ghetto tu prý neviděl. „Spíš mi to připomínalo sídliště v osmdesátých letech. Venku hodně dětí, ženy pily kafe venku na schodech nebo si donesly židli a povídaly si. Jinde obvykle nikoho takto na sídlišti nepotkáte. Tehdy lidé prostě netrávili tolik času před obrazovkou a monitorem, nebyly Playstationy a podobně. Když mluvíme o integraci, většinou máme na mysli asimilaci. Když je chceme integrovat, musíme si rozmyslet, co vlastně jsme ochotni přijmout. Integrace je to oboustranný proces, většina musí chtít tu menšinu přijmout. Kdo z nás chce romské sousedy? Pokud nikdo, potom je integrace zbytečný pokus,“ myslí si Brož.

V Předlicích se šíří kožní infekce. Při neléčení hrozí celoživotní následky

Na podmínky sídliště si ovšem stěžují i někteří místní lidé, hlavně starousedlíci a senioři. „Rozhlédněte se. Je to ještě horší než v Předlicích a nezmění se to. Všude štěnice, drogy, kravál, nepořádek lítá z oken, dokonce i ledničku házeli pomalu z posledního patra,“ popisoval jeden ze zdejších seniorů a rukou ukazoval, kde bydlí slušní lidé. Pak s nechutí namířil ukazováček na tři široké paneláky uprostřed sídliště. „Sem se nastěhovali lidi z Matiční a z jiných ghett. Tady se nic nezlepší, už se toho nedožiju. Přitom by se tu dalo tak krásně žít,“ posteskl si a v podstatě opakoval slova dalších starousedlých sousedů. Ti v různých obměnách hovoří v podstatě stejně při každé návštěvě reportéra Ústeckého deníku.

Na jeho slova reagoval zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný s tím, že strážníci tu provádí průběžnou fyzickou kontrolu 24 hodin denně. „Nemluvě o stálé přítomnosti hlídky na lince číslo 57 od půl páté ráno do půlnoci. Monitorujeme sídliště kamerami, opět 24 h denně. Jen za měsíce srpen a září tu strážníci řešili kolem osmi desítek přestupků. Úzce spolupracujeme s OSPOD a s místním oddělením Policie ČR,“ vypočítával.

Slaňování, střelba i první pomoc. Strážníci v Ústí mají svoji speciální jednotku

Ústecký radní Michal Mohr, který má na starosti vyloučené lokality a národnostní menšiny, situaci v Mojžíři komentoval s tím, že zde jsou kamery, policie sem dojíždí častěji než jinam, busy jsou pod dohledem s ohledem na pravidla slušného chování. „V tomto směru toho asi už moc udělat nelze, navíc nás svazuje legislativa. V každém případě připravujeme kontroly, které se zaměří na vlastníky bytů a domů. Příští týden tu situaci budeme probírat v komisi a nastavíme podrobnosti,“ dodal s tím, že nechce prozrazovat termíny ani šíři opatření z taktických důvodů.

Zdroj: Janni Vorlíček