Placené parkování rozděluje sousedy

Ústí nad Labem - Souhlas i odpor. Lidé na Severní Terase se neshodnou na zpoplatnění části parkoviště.

Ilustrační foto. Foto: archiv Deníku

Frekventované parkoviště v ulici Maková na Severní Terase rozdělilo zdejší obyvatele. Radnice totiž 62 parkovacích míst ze 124 zpoplatní částkou 480 korun měsíčně a vjezd na ně umožní pouze na kartu. Proti rozhodnutí úřadu se teď postavilo více než 60 rezidentů z ulice a sepsalo petici.

Podle jejího iniciátora Miroslava Durdise bylo parkoviště nejméně 40 let neplacené. „Je zde dost starších lidí a důchodců, pro které je tato investice vysoká. Myslíme si, že se ani nevyřeší parkování pro všechny obyvatele, kdy pro šest vchodů má být 62 parkovacích míst. Nehledě na to, že se jednalo o nás a bez nás,“ zlobí se Durdis. Část obyvatel se podle jeho slov o záměru radnice dozvěděla až z městských novin.

„Posléze byly na vchody nalepeny letáčky s hotovou věcí, že si máme jít zamluvit parkovací místa a kolik bude parkovací místo stát. Na to přišla další informace, že si k tomu musíme dokoupit čipovou kartu,“ podotýká Durdis.

Rada Severní Terasy ovšem petici odmítla jako nedůvodnou. Podle starostky Renaty Zrníkové (Vaše Ústí) všechny právní úkony proběhly v pořádku. „Záměr jsem projednala s některými zástupci společenství vlastníků jednotek. Následně jsme ho zveřejnili na úřední desce a ve stanovené lhůtě se nikdo k němu nevyjádřil,“ vysvětluje Zrníková s tím, že radnice naopak vyšla části místních vstříc.

„Vyslyšeli jsme žádosti obyvatel z Makové ulice, kteří se každodenně potýkali s tím, že po návratu z práce neměli kam zaparkovat svůj vůz. Zpoplatnění poloviny parkoviště je jedinou možností, jak si mohou místo trvale rezervovat,“ říká starostka.

Od roku 1995 bydlí v ulici také Jan Láník, který je zastáncem placeného parkování.

„Vzhledem k tomu, že jezdím na tréninky a vracím se v pozdních večerních hodinách, nemám kde zaparkovat. Místo zabírají navíc nákladní auta a zaměstnanci společnosti Severotisk. Takže jsem za to rád. Když to může být ve Větrné, v Oblé, Jizerské a na Doběticích, tak proč by to nemělo být také tady,“ říká Láník.

Podle petičníků jde ale o diskriminaci a rada tím vytváří spor mezi bohatými a nemovitými obyvateli. To však Zrníková odmítá.

„O diskriminaci nejde, je to kompromisní řešení pro obě skupiny obyvatel, stále zůstává neplacených asi 65 míst na stejném parkovišti. Navíc v ulici Maková přímo před domem je dalších cirka 30 parkovacích míst a v docházkové vzdálenosti jsou další veřejná parkoviště v ulici Stavbařů a Šípková,“ uvedla starostka.

MÍSTA PRO AUTA CHYBÍ

Na Severní Terase, na Stříbrníkách a v Doběticích chybí podle odhadů úřadu tisíce parkovacích míst.

„Stávající územní plán města neumožňuje stavbu byť jediné parkovací plochy. Také proto nemohlo dojít k rozšíření parkoviště ve Šrámkově ulici. Požadavky na řešení parkování jsme dodali na magistrát k tvorbě nového územního plánu. Mezi nimi je například i vytvoření šikmých stání v ulici Maková. Plán ale bude hotový nejdříve v roce 2022,“ dodala starostka Terasy Zrníková.