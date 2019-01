Ústí nad Labem - Na univerzitu v Ústí a výstavu Monumentální topografie útočí příznivci SPD. Kvůli dílu o mlčení.

Záplava urážek a demagogie se snesla na tvůrce série výstav Monumentální topografie poté, co jako její součást vyvěsili na budovu Fakulty umění a designu ústecké univerzity transparenty vztahující se k holocaustu, poválečnému odsunu Němců, komunistickému převratu či migrační krizi. Přesněji k mlčící většině národa, která proti těmto excesům neprotestovala. Nejtvrdší komentáře zaznívají především od příznivců SPD Tomia Okamury. Tvůrci výstavy z Fakulty umění a designu reagovali s tím, že transparenty zasáhly přesně tam, kde měly.

„Když vraždili Židy mlčel jsem. Když vyháněli Němce mlčel jsem. Když mlátili Romy mlčel jsem. Když odmítali uprchlíky mlčel jsem. Když přišli pro mě - už všichni mlčeli,“ zní hesla z expozice, jejichž autorkou je Slovenka Ilona Németh.

Právě tato hesla popudila SPD a její příznivce. Podle oficiálního vyjádření z facebookové stránky této partaje jsou nesmyslná. „Další z mnoha důkazů, že náš vzdělávací systém je na tom opravdu špatně. Univerzity chrlí ročně stovky „odborníků“ na gender, neziskový sektor či dotace, ale studentům chybí základní vědomosti a také kritické myšlení,“ píše administrátor profilu SPD.

Děkan fakulty Pavel Mrkus to komentoval s tím, že se tomuto dílu podařilo odhalit na jedné straně mělkou a nebezpečnou těkavost sociálních sítí, ale na druhé straně i hlubokou propast v porozumění a výkladech dějinných traumat. „Stále ovlivňují současný bolestný stav duše střední Evropy i nelehký každodenní život obyvatel České republiky a především jejích příhraničních oblastí,“ myslí si.

Diskuse pod příspěvkem na facebookovém profilu SPD totiž přetéká nenávistnými výroky, vulgaritami a demagogií. „Víte, co je nejsmutnější, že těm dětem ty sr… do hlavy cpou profesoři,“ napsal třeba uživatel Michal Sojka.

Někteří diskutující přitom buď zakrývají svou identitu, nebo rovnou užívají „fake“ profily. Jiní diskutující naopak proti vyjádření SPD protestovali, aby na ně vzápětí začali útočit „trollové“, tedy provokatéři.

Politolog Zdeněk Zbořil to komentoval v souvislosti s květnovými volbami do evropského parlamentu. „Spousta lidí se na ně těší kvůli penězům, které jim to má přinést. Bohužel Evropa je přeplněná nenávistí. Ta se rychle maximalizuje prostřednictvím hesel. Lidé nebudou studovat tu výstavu a vezmou ji jen jako informaci, aby si potvrdili svou vlastní interpretaci. Jedni budou volat hanba, druzí sláva a pravda dostane na zadek ve prospěch lži v tomto případě z obou stran,“ dodal.