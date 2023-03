Plány s kulturákem jsou jasné. Těšte se na komfortnější sedačky a funkční topení

/VIDEO/ Nová elektřina, křesla, podlahové krytiny, topení či vzduchotechnika. Návštěvníci budovy B ústeckého Domu kultury se mají na co těšit. Modernizace nejen kinosálu proběhne díky dotaci zhruba 58 milionů korun od ministerstva kultury. Celkové náklady rekonstrukce budou přibližně 75 milionů korun. Co všechno bude revitalizace prostor, na které se 60 let nesáhlo, obnášet se probíralo na veřejném projednání. To se uskutečnilo nedávno v Informačním středisku města Ústí nad Labem.

V Domě kultury vznikne špičkový sál. Na snímku současný stav. | Foto: Kulturní středisko města Ústí nad Labem