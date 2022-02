Přitom už ji dávno měli opravit. Město Ústí poté, co plastiku získalo do vlastních rukou, dokonce hovořilo o plánech nejen na opravy, ale i celkovou revitalizaci okolí za deset milionů korun. Prozatím se ale vůbec nic nezměnilo. Ústečáci, ač by se to možná nezdálo, její nehezký stav nenesou zrovna lehce. Právě naopak, mnozí ji totiž spojují se svými nejhezčími vzpomínkami.

Například seniorka Věra Kašáková si tu dala první rande se svým manželem. „Je to takový výrazný prvek křižovatky a vždycky byl. Mě bavilo přemýšlet, co to znamená. Já tomu říkala medúza, manžel želva a taťka nesmysl. V každém případě jsme hned věděli, kam jít, nikdo nemusel nic vysvětlovat, stačilo říct ve tři u želvy a ani nebylo potřeba dodávat, že je vedle Labe,“ smála se.

Nejvíc ji prý mrzí, že se po desítkách let dozvěděla, co mělo dílo představovat a těšila se na opravu. Zatím se ale nic neděje, plastika stále chátrá a zarůstá lišejníkem. „Je součástí Ústí, které přišlo o téměř všechny památky na minulost. Mohli by to trochu urychlit, dokonce i naši známí z Duchcova se na to ptají. S nimi si taky dáváme už léta letoucí u medúzy sraz, když přijedou,“ poznamenala.

Podle původního desetimilionového městského plánu se unikátní plastika Karla Kronycha, která má představovat řeku Labe, měla změnit ve vodotrysk či fontánu. Ale proti tomu se postavila 7. Obchodní společnost vlastnící OD Labe, jelikož už od chvíle, kdy jsou tu nově vybudované záhonky, do sklepů obchodního domu zatéká. „Když na jednání padlo, že by z plastiky měla být fontána, nesouhlasili jsme, protože bychom nechtěli mít na stropě bazén. Ale my současně připravili projekt na výměnu nosných částí a v tomto směru poskytneme městu součinnost při rekonstrukci plastiky a okolí. Nyní čekáme na stavební povolení,“ uvedl ředitel obchodního domu Petr Chmátal.

Jenže do přestavby plastiky na fontánu, lidově řečeno, hodili vidle i bývalí koaliční partneři městského vedení. Tedy hnutí PRO! Ústí. Právě to za město jednalo s majitelem ohledně plastiky i okolí obchodního domu. Jako smysluplnou vidí fontánu někde mezi Forem a Labem. Zároveň klade důraz na komplexnost řešení celého prostoru kolem Labe a mezi ním a Forem. S tím, že na to byla architektonická soutěž a město by na ni mělo navázat.

„Zbořit plastiku a postavit novou s vodotryskem jsme viděli jako nesmysl. Dala by se podle posudku rekonstruovat do původní podoby za milion, či opravdu jen za jednotky milionů korun. Za sebe říkám, že by bylo vhodné zkulturnit okolí, dát sem vhodnou dlažbu a odsunout sloup trakčního vedení z prostředku chodníku,“ poznamenal architekt a bývalý zastupitel za toto hnutí Jan Hrouda.

Vedení města zatím nic bližšího k rekonstrukci nesdělilo. Náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS) poznamenal, že chce plastiku vidět také opravenou. Plány prý ale také pozastavil covid-19 a z toho plynoucí finanční ztráty. „Určitě jsme se na to ale nevykašlali. Návrhy vlastníků Labe a další budeme projednávat na příštím, maximálně na přespříštím zasedání městské rady,“ dodal.