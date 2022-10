Město Ústí poté, co plastiku získalo do vlastních rukou, totiž hovořilo nejen o tom, že ji opraví, ale že celkovou revitalizací za deset milionů korun projde i okolí. Tyto plány ale padly kvůli finančním ztrátám během pandemie covidu-19 i nesouhlasu vlastníka obchodního domu i některých zastupitelů. Místo toho měla proběhnout minimalistická varianta opravy v ceně maximálně kolem jednoho milionu korun. Prozatím se ale vůbec nic nezměnilo. Ústečany ovšem nevábný stav díla docela rozčiluje. Mnozí s ním totiž mají spojené své nejmilejší vzpomínky.

Unikátní plastika u Labe chátrá. Opravu přitom Ústí slibuje už roky

Například František Nový z Bukova si tu dával nejprve sraz s kamarády, později se svou budoucí manželkou. „Jezdila za mnou z Loun, poznali jsme se, když jsem tam sloužil na vojně. Po dvou letech jsem se vrátil domů a ona za mnou jezdila další tři roky, než jsem tehdy získal služební byt a mohli jsme se vzít a založit rodinu. Právě tahle medúza pro ni byla skvělý orientační bod, já jsem totiž pokaždé nestihl dojít po práci k autobusu. Každý Ústečák věděl, kde to je, když se na ni poprvé ptala,“ zavzpomínal.

Podle dosluhujícího náměstka primátora Pavla Tošovského (ODS) projekt prozatím ustrnul na mrtvém bodě. „Vím, že je připravena varianta rekonstrukce, ale zatím to ani není v návrhu rozpočtu na příští rok. V každém případě se budu snažit, byť z pozice opozice, abychom uzavřeli s vlastníkem dohodu, abychom to co nejrychleji dořešili. Nyní má ve správě plastiku ústecké muzeum, organizace opravy bude na něm,“ slíbil s tím, že doposud není jasné, kdo bude po volbách ve městě vládnout, a bude to tedy úkol hlavně pro nové městské vedení.

V centru Ústí asi zůstane

Ředitel muzea Václav Houfek vysvětlil, že plastiku budou moci přemístit ve chvíli, kdy se začne s opravami podzemních prostorů pod obchodním domem. Kvůli záhonům totiž začaly prosakovat stropy, vliv na jejich stav má prý i způsob uchycení plastiky samotné. „Máme takovou domluvu s vlastníkem. Jak začnou práce, tak ji nejspíš odříznou, nevíme přesně jak, a my si ji odvezeme. Umístíme ji v externím depozitáři na Klíši a po zrestaurování ji vrátíme někam do centra města. Na původní místo se totiž vracet nebude, protože je pro ni naprosto nevhodné,“ vysvětlil.

Rekonstrukci ústecké „medúzy“ vedle obchodního domu Labe zastavila pandemie

Zmenšil se totiž původní pěší prostor, který tu býval v době jejího vzniku. Nyní stojí na rohu křižovatky, jsou tu záhonky a vlhko, navíc má pod sebou podzemní prostor. Dokonce už nejsou ani stejné keramické dlaždice na fasádě obchodního domu jako na plastice, která s budovou v sousedství tvořila jeden celek. „Pokud bude možnost, chtěli bychom ji však vrátit poblíž OD Labe. Někam do toho prostoru mezi ním a OC Forum, tam by to mohlo dostat znovu svůj smysl,“ poznamenal ředitel muzea Houfek.

Letos to ale nejspíš podle ředitele obchodního domu Labe Petra Chmátala nebude. Firma 7. Obchodní společnost, která dům vlastní, sice už má stavební povolení, ale čeká, až nabude právní moci. „Jakmile se tak stane, začneme vybírat firmu, která ty práce provede. Vzhledem k tomu, že je ale všechno tak zdlouhavé, pochybuju, že to stihneme letos, spíš začneme na jaře,“ dodal.