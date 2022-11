Od příštího roku si budeme muset připlatit. Tentokrát za vývoz popelnic a kontejnerů. Nová městská koalice totiž plánuje znovuzavedení poplatku za svoz odpadu. Každý dospělý obyvatel města, který má v Ústí nad Labem hlášené trvalé bydliště, by měl platit každý rok 720 korun. Osvobozené od těchto plateb budou pouze děti do 18 let. Senioři mají v návrhu nové vyhlášky sníženou sazbu na polovic.

Dospělí Ústečané by měli platit 720 korun na hlavu ročně, senioři polovinu.

Pokud v pondělí zastupitelé na svém zasedání vyhlášku schválí, začne platit od nového roku. Zaplatit sice půjde nadvakrát, ale bude to potřeba stihnout vždy do konce dubna. Pouze pro příští rok zůstane lhůta prodloužena do 30. června. Městské vedení doufá, že tím do rozpočtu získá přibližně 32 milionů korun. Přičemž náklady spojené s výběrem poplatku mají dle odhadu činit jen asi milion korun.

Okamžitě po zveřejnění záměru znovuzavést platbu za odpady se na sociálních sítích zvedla vlna kritiky. Zaznívají zde například názory, že SPD zradila své voliče, jelikož jako svůj bod číslo sedm programových priorit výslovně slibovala, že zachová bezpoplatkový systém likvidace odpadu. Proti je i opozice, která poukazuje na obecnou drahotu a poplatek za odpad má za další nepříjemný útok na peněženky Ústečanů. Těm se povětšinou tento krok velmi nelíbí a nadávají nejen kvůli růstu životních nákladů, ale především kvůli chybějícím popelnicím a příliš dlouhému intervalu svozu. Město se zároveň ani nechystá kompenzovat platby za odpady snížením daně z nemovitosti.

Náměstek primátora Bohumil Ježek (SPD) ke kritice svého hnutí a na argument ohledně nesplněných volebních slibů odpověděl, že prý chtěli udržet bezplatný systém odpadů co nejdéle.

„Osobně mě to velmi mrzí. Ukázalo se ale, že je to pro město finančně naprosto neúnosné. Zároveň jsme řešili daň z nemovitosti, s její výší se hýbat nebude, měla by zůstat zachována. Poplatek za odpad jsme chtěli co nejnižší. Těch 720 korun je nejméně, co se dá, k tomu jsme přidali osvobození od plateb, aby nevznikaly případné dětské dluhy a nezatěžovaly jim v budoucnu vstup do života. Je to hodně nemilé, ale stejně by nakonec byl zaveden,“ poznamenal s tím, že nejvyšší možná výše poplatku za odpad činí 1200 korun ročně.

Neplatičů bylo moc

Z nahlédnutí do městského rozpočtu vyplynulo, že na letošek má Ústí nad Labem na likvidaci odpadu a vše s tím související připraveno zhruba 94,6 milionu korun. V této částce je započten i například provoz sběrných dvorů nebo svoz velkoobjemového odpadu, včetně třeba projektu kompostérů půjčovaných a poté darovaných místním lidem. Samotný sběr a svoz směsného komunálního odpadu činí necelých 57 milionů korun a z této částky bylo ke konci října vyčerpáno nějakých 48 procent.

Zřejmě nejhlasitěji návrh nové vyhlášky z řad opozice kritizovalo místní hnutí UFO. Nejprve připomnělo, že platby za odpady zrušila ODS, protože navýšila daň z nemovitostí a následně jej ale znovu zavedla. „Výběr poplatků byl neekonomický. Chroničtí neplatiči ho stejně neuhradili, což činilo skoro třetinu výběru a aparát na vymáhání stál ročně osm milionů korun. My to brali jako podvod na občany města, proto jsme poplatek zrušili a pro zrušení tehdy hlasovali i zástupci ODS, protože si uvědomili, že nebyl férový,“ prohlásil zastupitel UFO Jiří Madar a argumentoval, že lidé mají kvůli energetické krizi a inflaci obrovské náklady na domácnost. „Naše hnutí v žádném případě zavedení poplatku nepodpoří. Je mnoho jiných možností, jak získat finance do rozpočtu města,“ dodal jeho kolega z hnutí, zastupitel Petr Křivan.