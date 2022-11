Každý dospělý obyvatel města, který má v Ústí nad Labem hlášené trvalé bydliště, by měl platit roční poplatek 720 korun.

Od nových plateb budou osvobozené pouze děti do 18 let a některé výjimky. Senioři mají v návrhu nové vyhlášky sníženou sazbu na polovic. Vyhláška začíná platit od Nového roku. Zaplatit sice půjde nadvakrát, ale bude to potřeba stihnout vždy do konce dubna. Pouze pro příští rok zůstane lhůta prodloužena do 30. června. Městské vedení doufá, že tím do rozpočtu získá přibližně 32 milionů korun. Náklady spojené s výběrem poplatku mají dle odhadu činit jen asi milion korun. Se schválením město spěchalo, aby mohla vyhláška platit už příští rok. Kdyby to nechalo na příští měsíc, nevyhovělo by zákonným lhůtám a platnost by musela být posunuta o rok.

Platby za odpad jsou navzdory slibům zpět. Koalice je chce prosadit od ledna

Text vyhlášky předkládal k projednání ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO). „Vyhláška reaguje na vývoj daný evropskou legislativou, kdy se pro města zdražuje skládkování a zároveň klesá výnos ze separace a ukládání druhotných surovin. Reaguje také na budoucí výběrové řízení na dodavatele svozu a likvidace odpadu, který bude službu dodávat osm let. Náklady za tuto dobu doposud činily tři čtvrtě miliardy korun. S ohledem na růst nákladů i energií lze očekávat, i s výhledem dle ostatních měst, že dojde i k prudkému nárůstu cen spojených s nakládáním s odpadem,“ vysvětlil.

Letos má Ústí nad Labem v rozpočtu na likvidaci odpadu a vše s tím související připraveno zhruba 94,6 milionu korun. V této částce je započten i například celotýdenní provoz sběrných dvorů nebo svoz velkoobjemového odpadu, včetně třeba projektu kompostérů půjčovaných a poté darovaných místním lidem. Samotný sběr a svoz směsného komunálního odpadu činí necelých 57 milionů korun a z této částky bylo ke konci října vyčerpáno nějakých 48 procent.

Teplo výrazně zdraží! Teplárny v Ústeckém kraji už chystají nové ceníky

Jak vysvětlila zastupitelka a zároveň poslankyně Eva Fialová (ANO), která se na přípravě podílela, není nutné, aby se projednávání nové odpadové vyhláška odkládalo, jelikož mají Ústečané první rok její platnosti šest měsíců na zaplacení a možnost tak učinit na dvě splátky.

„Tím, že město odpustilo poplatek dětem, přijde o zhruba 11 milionů. Co se dluhů týká, nejsem schopna předpovědět, kolik lidí nezaplatí. Za dvacet let činí dluh na nezaplacených poplatcích za odpady 108 milionů korun. Od 2018 do dnešního dne město vybralo 34 milionů korun z dluhů za odpad,“ informovala Fialová například.

„Špatná doba na další poplatek“

Opozice měla různé připomínky. Nejsilnější opoziční hnutí PRO! Ústí nebylo podle prohlášení svých zastupitelů proti, vadilo mu ovšem, v jaké době město ke znovuzavedení plateb za odpad sáhlo. „Návrh předkládáte v době, kdy společnost čeká velké zdražování, včetně například MHD. Lidi to čeká na všech stranách. Sociálně to není etické, jde to zbytečně rychle, měli bychom to na chvíli odložit. Další otázka je, jak bude poplatek motivovat k třídění odpadu? Co za to lidi dostanou? Jsme například jediní, kde chybí podzemní kontejnery na odpad,“ upozornil zastupitel Richard Loskot.

Podobně se vyjádřil i zastupitel hnutí UFO Jiří Madar. „Hodně rychle a bez diskuse chceme zatížit lidi dalšími poplatky v době, kdy budou hledat každou korunu. Odnesou to jen ti, co budou platit, zatížíme tím slušné lidi. Přitom jsme nevyčerpali všechny možnosti, jak vylepšit rozpočet. Příkladem jsou Teplice. Tam dodnes vybírají z hazardu zhruba sto milionů korun. U nás máme vyhlášku, která hazard zakazuje. Zrušit ji a vyčerpat všechny možnosti, jak zlepšit finanční kondici města,“ vyzval.

Tenisté v Ústí doufají v krytou halu na zimu. Bez dotace ale mají smůlu

Padly i otázky, proč svůj názor na poplatek za odpad změnila náměstkyně primátora Věra Nechybová (nez.). Případně proč SPD hlasuje pro zpoplatnění, když v bodě sedm svých programových priorit slibovalo, že odpady nezpoplatní.

„Poplatek jsme rušili v době, kdy bylo město v jiné finanční kondici. Teď si nemůže dovolit platit za lidi likvidaci odpadů. Ostatně nikdy jsme neříkali, že se poplatek nevrátí,“ řekla Nechybová s tím, že je ráda za schválené úlevy dětem a seniorům.