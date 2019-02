Přitom Ústí rostou mzdové náklady po desítkách milionů korun a nejenom kvůli posledním vládním nařízením o minimální výšce mzdy. Celkem to dělá kolem sedmdesáti milionů korun na tento rok. Například řidičům přidalo zhruba 16,5 milionu. Totéž platí i ostatních městských organizacích, případně obvodních radnicích.

Jako příklad zvyšování platu v městských organizacích může posloužit divadlo. Radní schválili 3 miliony na mzdy v roce 2019. Mzdové náklady Severočeského divadla včetně odvodů se tak proti roku 2017 zvýšily v roce 2018 o 3,3 milionu a letos se zvýší o dalších 3,2 milionu. „Celkem se předpokládáme letošní nárůst mezd včetně odvodů o 6,5 milionu korun proti roku 2017. Ústecký kraj loni poskytl dotace na posílení mzdových prostředků ve výši 3 milionů, dotaci přislíbil i na letošní rok. Důvodem je nařízení vlády o navýšení minimální mzdy a v návaznosti na ni i k navýšení zaručené mzdy,“ vysvětlila městská mluvčí Romana Macová.

Jak uvedla náměstkyně primátora Věra Nechybová, letos to sice vypadá s daňovými příjmy dobře, jelikož ekonomika republiky je v dobré kondici, ale otázkou podle ní zůstává, jak dlouho bude trvat, než zaškobrtne. „To pak bude problém. Vláda sice slibuje a navyšuje platy, ale nedá na to ani korunu. Musíme to financovat my. Jakmile ekonomika začne stagnovat, nebo upadat, zůstanou nám tu vládní sliby, které budeme muset zaplatit. Já vím, že peníze potřebují všichni, musí se to ale dělat rozumně. Příjmy teď máme vysoké, ale všechno to spolykají mzdy a nula od nuly pojde,“ poznamenala.

K 30. září 2018 podnik zaměstnával 103 řidičů autobusů, ale potřeboval by jich o dva víc. Co se obsluhy trolejbusů týče, z plánovaných 145 jich chybí osm. Průměrný měsíční výdělek činí u řidiče autobusu 26 513, šoféra trolejbusu 26 817 korun. Od 1. září podnik řidičům navýšil základní hodinové mzdy o pětikorunu, od Nového roku to jsou další tři koruny. Do odměn přidal další pětistovku. „Chybí nám řidiči i šikovní řemeslníci na dílně, někteří odchází do důchodu a je těžké nějakého dobrého pak najít,“ poznamenal ředitel dopravního podniku Libor Turek.

Chybějí různé profese

Naopak základní dělnické profese postrádají v Městských službách. „Takový dělník údržby hřbitovů, ten nám chybí nejvíce. Přes léto hledáme plavčíky, šatnářky a další na provozy koupališť, hlavně do Brné a další. Zatím jsme to vždy zvládli,“ líčila ředitelka podniku Martina Žirovnická.

Na městských obvodech tolik neřeší finance, jelikož ty platí magistrát, na druhou stranu hledají také zaměstnance. Starostka centrálního městského obvodu Hana Štrymplová sice má tabulková místa obsazená, ale uvítala by jejich navýšení. „Zároveň postrádáme sociální pracovníky a veřejné opatrovníky, nejsou lidi do terénu jako údržbáři mobiliáře, zahradníci, úklidové čety,“ popisovala.

Přizvukoval jí střekovský starosta Petr Vinš. „Chybí mi pracovníci na VPP, ale rád bych je nahradil spolehlivými zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, kteří by se starali o úklid a zeleň, které dokážeme lépe řídit,“ dodal.