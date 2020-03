Celkem sto dvacet zájemců. Přesně tolik jich dochází plavat s kojenci a batolaty do centra Delfínek v ústeckých jeslích a zájemců přibývá. Služba však začíná být v ohrožení. Bazén totiž nutně potřebuje rekonstrukci. Magistrátu se přitom už čtvrtým rokem nedaří najít stavební firmu, která by ji provedla.

Radní tento týden schválili opětovné vyhlášení veřejné zakázky s upravenými podmínkami a navýšeným rozpočtem, její výsledky jsou ale ve hvězdách.

Jak vysvětlila náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO), dokumentace vznikala v roce 2016. „Doufáme, že se nám podaří dodavatele najít. Bohužel ceny ve stavebnictví se posunuly o desítky procent nahoru kvůli vládním nařízením o minimálních mzdách a firmy nemohou předkládat nabídky, které by pro ně představovaly ztráty,“ vysvětlila s tím, že bazének nadále zůstává mezi prioritami.

O oblíbenosti plavání rodičů s miminky hovoří fakt, že na první kurz pořádaný dva dny v týdnu před pár lety přišlo sotva dvacet lidí, avšak v současnosti musel personál plavecké dny rozšířit o další dva. „A to proto, abychom nemuseli odmítat rodiče, kteří by rádi své nejmenší děti zbavili strachu z vody a zároveň naučili respektu k ní. Docházejí i dědečkové,“ přiblížila ředitelka jesliček Jiřina Konířová.

Na rekonstrukci prý čekají jako na smilování a modlí se, aby zastaralá technologie nevypověděla službu. To by totiž s největší pravděpodobností znamenalo, že s cachtáním nejmenších je konec.

Jesle kromě modernizace bazénu zároveň potřebují zgruntu vyměnit vzduchotechniku, rozšířit kapacitu, oddělit šatny pro muže a ženy a další zásahy.

„Kontroly hygieniků zatím dopadly všechny dobře,“ uklidnila ředitelka.

Plavání se skládá ze dvou částí. Do bazénku chodí děti od pěti měsíců, do speciální velké vany pak od tří měsíců. Zdravotní sestra s nimi provádí cviky, doplňuje je říkadly a veršovánkami, aby se děti zbavily ostychu. Vše doplňují masáže. Zároveň si rodiče budují mnohem užší vztah s dítětem, relaxují a stejně tak i jejich malí potomci.

Batolata a kojenci se otužují, zvyšují koordinaci pohybů, posilují imunitu a svalstvo a v neposlední řadě si prostě užívají. „Je prostě vidět, že to syna baví a že se do vody moc těší. Kdyby musel Delfínek zavřít, mrzelo by mě to a jezdila bych do Děčína,“ líčila jedna z maminek.

Náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS), který má projekt na starosti, vysvětlil, že rozpočet z původních 9 milionů korun navýšilo Ústí na 12,6 milionu korun a upravilo i dokumentaci. „Firmy nám říkaly, že za původní částku to nejsou schopny dodat kvůli množství odborných prací. Pokud se teď žádná nenajde, budeme pokračovat dál,“ dodal Tošovský.