Situaci okolo parkovacích míst komplikuje zhruba roční zdržení rekonstrukce ulice Na Spálence, pohyby svahu nad parkovištěm i samotné rozložení staveb a prostředí Klíše. Kvůli obecnému nedostatku parkovacích míst ostatně tápou i návštěvníci sportovních utkání, koncertů nebo společenských akcí v nedaleké hale Slunety a parkují všude, kde se dá.

Situace v červnu roku 2021

Auta u plavecké haly na Klíši překážejí. Místním došla trpělivost

Nejvíce tím přirozeně trpí obyvatelé okolních domků a vilek. Jejich stížnosti se čas od času objevují i na sociálních sítích. Například Ústečan Jan Musil jednu z takových stížností komentoval s odkazem na úvahy o možnosti sem umístit novou zastávku. „Teď si představme, že se splnil slib, který kdysi kolem rekonstrukce haly padnul, a sice že by k hale mohl zajíždět autobus. Jak by tudy projel?! Sláva bohu na výsostech, že se v tomhle městě sliby neplní,“ napsal ironicky na facebook.

Prodloužená rekonstrukce ulice Na Spálence je místním lidem velkým trnem v oku. Kvůli ní totiž musí být uzavřeno vrchní parkoviště u plavecké haly, což ubírá parkovací stání návštěvníkům, přičemž nejvíce na to doplácí právě místní obyvatelé. „Ale je pravda, že sem začala hodně dojíždět městská policie a na parkovišti lidi upozorňují, aby neparkovali, kde nemají, jinak jim auta odtáhnou. Sice to není nějaké systémové řešení, ale snaha je patrná. Moc velký vliv to však na chování řidičů nemá,“ povzdechla si jedna ze zdejších obyvatelek, která si ale raději přála zůstat v anonymitě.

Poptávka převyšuje nabídku

O nedostatku parkovacích míst a s tím spojeným ucpáváním okolí sportovní haly nedaleko koupaliště hovořil i generální ředitel Slunety Tomáš Hrubý. Ta vybudovala další halu v sousedství té původní a pro nová automobilová stání využila každý kousek prostoru, který bylo možné pro tyto účely použít. „Nás to sice nijak zvlášť neomezuje, ale je mi jasné, že poptávka v tomto případě dalece překračuje nabídku. Obzvlášť když je derby, taneční festivaly a podobně. Za to se musím místním lidem trochu omluvit a poděkovat za trpělivost. Ale Klíše je prostě taková, jaká je, v tomto směru máme omezené možnosti, parkování je tu obecný problém,“ povzdechl si.

Co se stání na nevhodných místech u plavecké haly týká, ústecká městská policie ústy svého vedení varuje neukázněné řidiče, že bude nekompromisní. „Zajíždíme sem pravidelně i nepravidelně, několikrát denně. Pokut tu padá poměrně dost, a pokud některý řidič odstaví auto tak, aby překážel provozu, nebo budou jinak splněné podmínky umožňující odtažení vozu, učiníme tak,“ poznamenal zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Přestavba Rondelu? Zatím ve hvězdách. Řeší se cesty pro chodce a cyklisty

Jinými slovy, parkovat v zatáčce, na stáních pro vozíčkáře nebo v úzké silnici bude znamenat několikatisícové náklady pro získání svého automobilu zpět, nehledě na cestu na odstavné parkoviště na periferii města. Koupaliště s halou mají ve správě Městské služby Ústí nad Labem. Jak vysvětlil jejich ředitel Tomáš Vohryzka, problémy zhoršilo zdvojsměrnění silnice kolem vysokoškolských kolejí. „Podmínky jsou tu prostě omezené a my apelujeme na řidiče, aby parkovali rozumně, jinak jim hrozí odtažení. Také se nám to nelíbí, ale Klíše je taková, jaká je. Proto by bylo nejlepší, aby každý, kdo může, sem přijel veřejnou dopravou. Na příští rok zvažujeme vytvoření nějakého druhu kyvadlové dopravy pro seniory ze zastávky na halu elektrickým vozítkem,“ přiblížil.

Zdržení rekonstrukce ulice Na Spálence podle náměstka primátora Pavla Tošovského způsobily inženýrské sítě. „Nečekaně je tam stavbaři objevili. Nejsou zakreslené v původní projektové dokumentaci. Když se něco takového stane, musíte jednat s jejich správcem či vlastníkem, a ne každý reaguje okamžitě. Nakonec bylo potřeba prodloužit termín. Třetí parkoviště bohužel slouží jako depot pro zeminu, která tu je uložena, než se vrátí zpět do výkopů,“ dodal.