"Témata plesu byla v minulosti různá, jednou zlatá horečka, jindy piráti… letos to je česká veselka. Vlastně dnes obnovujeme nějakou tradici, co jsme tu měli. I proto je to letos trochu větší. Je to o tom obléct si nějaký šílený kostým a rozloučit se s tím akademickým rokem. Hrají nám tu dvě kapely, a to Papír, sklo, plasty a Hello Marcel. Na programu máme také studentskou přehlídku, tombolu o ceny nebo vyhlášení nej kostýmu," popsala zábavnou akci Kateřina Javůrková.