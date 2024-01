Největší plesovou událostí severu Čech je opět Centropol Ples severočeských patriotů. Letošní 15. ročník se uskuteční v sobotu 3. února od 20.00 v Domě kultury v Ústí nad Labem. Těšit se můžete na populárního Janka Ledeckého, zpěvačku Lenku Filipovou či hvězdného Hortona z Milli Vanilli. Víno a whisky poteče proudem, celý letošní ročník má podtitul Tanec v oblacích.

Janek Ledecký. | Foto: Deník/Jan Pechánek

„Těšte se na krásné letušky a na tradiční intro. Letošní ročník je lehce jubilejní, tak jsme přistoupili k menším inovacím,“ řekl Libor Zajíček z pořádající Crazy production. Zajíček organizuje Patrioty od samého začátku tedy 15 let, a v rozhovoru sdělil, kdo draží kasu a zavzpomínal i na hudební legendy, které už do krajské metropole nikdy nepřijedou. Kompletní program plesu a info o vstupenkách najdete ZDE

Program plesu nabízí mnoho hvězd. Máte mezi účinkujícími nějakého favorita?

Vyloženě nemám, těším se na celý večer. Pokud mám, ale opravdu říci jména, pak je to Janek Ledecký, Lenka Filipová a Natascha Wright, což je zpěvačka ze skupiny La Bouche a vokalistka od legendárního Stevie Wondera. Ples patriotů je mimořádná akce, kde se Ústečané i ostatní hosté z Ústeckého kraje dobře pobaví, ale navíc se třeba potkají se známými, které delší dobu neviděli. A když je to u sklenky dobrého vína, pak je zábava o to lepší.

Zdroj: Youtube

Když mluvíte o vínu, letos máte oficiální víno plesu. Je to tak?

Ano máte pravdu. Jsem Severočech a jsem na to hrdý, i když to není vždy lehké. Máme se čím pochlubit, ale ne vždy to děláme a tak jsme rádi, že můžeme letos našim hostům nabídnout exkluzivně víno z našeho regionu konkrétně z vinařství Johan W z Třebívlic.

Letošní ročník má podtitul Tanec v oblacích. Co to znamená? Budeme na parketu (i mimo) potkávat piloty ve slušivých oblecích a krásné letušky?

Ano, můžete se těšit na krásné letušky a na tradiční intro. Víc neprozradím. (úsměv)

FOTO: Návštěvníci zoo se dočkali, čtveřice malých gepardů už lítá venku

Doprovodný program nabízí degustace whisky, DJ, after party …

Letošní rok je lehce jubilejní a tak jsme přistoupili menším inovacím například je program ve všech sálech. V Centropol Cafe (restaurace) se kromě tradičního vystoupení ústecké kapely Fonotest představí i slovenský slavík Adam Ďurica s kapelou. V Monzas baru (Káčko) bude připravena degustace blendovaných i jednodruhových whisky různého stáří z Palírny u Zeleného stromu a hrát tam budou dýdžejové a saxofonista.

Libor Zajíček známý/neznámý

Rozhovor z roku 2009 o útěku z rádia a přípravě prvních Petriotů najdete ZDE

Je nějaký dress code?

Tradičně jako každý rok bychom chtěli požádat hosty o dodržení dress code. Tedy pánové, ať obléknou černý smoking, nebo černý oblek, bílou košili, motýlek, nebo kravatu a černé polobotky. Dámy mají mít dlouhé večerní šaty. Ples je klasická společenská událost, která má svá pravidla a toto je jedno z nich. (úsměv)

Lístky se dají ještě koupit?

V době, kdy děláme tento rozhovor, tak je k dispozici ještě cca 40 vstupenek .

Jde o 15. ročník, takže takové malé kulatiny. Jakých to bylo 15 let?

Uteklo to jako voda. (úsměv) Když to sečtu i s plesem rádia, tak je to má 28. sezona, kdy děláme ples. Umělců byla celá řada, s mnohými jsme přátelé, a někteří už nejsou mezi námi, bohužel. Za všechny bych zmínil Petra Muka a Mekyho Žbirku. Ti mi opravdu moc chybí. Rád vzpomínám na třetí ročník, kdy jsme přivezli kapelu Alphaville. To byla fakt pecka.

O skupině Alphaville, která vystoupila na plese Patriotů v Ústí v roce 2012, jsme psali ZDE

Zde fotogalerie z plesu Severočeských patriotů v roce 2012

Určitě vás organizace plesu stála/stojí hodně nervů…

Stojí to čas, peníze a energii. Čím je člověk starší, tak na to potřebuje víc a víc energie. Ale mám dobrý tým, který se mnou spolupracuje celých těch 28 let. A ženu, která je tou klidnou silou, ale hlavně drží kasu. (úsměv) Já jsem trošku bohém, tak zaplať pánbůh , že mě někdo hlídá. Když jsme u těch peněz, sluší se poděkovat všem sponzorům. Záštitu nad plesem převzal primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický. Asi to vyzní jako klišé, ale ten rozpočet je tak veliký, že bychom bez sponzorů ples buď neudělali, anebo by vstupenka musela stát třeba 10 tisíc korun.