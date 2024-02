/FOTO, VIDEO/ Hosté 15. Centropol plesu Severočeských patriotů, který se konal v sobotu 3. února v Kulturním domě v Ústí nad Labem, nabídl "tanec v oblacích." Tak zněl jeho podtitul a s trochou představivosti nebyl daleko od skutečnosti.

15. Centropol ples Severočeských patriotů | Video: Deník/Adéla Stejskalová

Dámy a pány u vstupu do kulturního domu vítaly letušky, také skupina Marverci přinesla na úvod tanec přímo z nebe. Ples zpestřili neobyčejní hudební hosté, jako třeba Janek Ledecký, Tereza Mašková, Lenka Filipová, Adam Ďurica nebo best of 90's show.

Ani letos nechyběl červený koberec, na kterém mohli hosté plesu spatřit plno krásného oblečení. „Šaty jsem si nechávala šít na míru. Je vidět, že se tu mnoho dam i pánů snažilo o krásný outfit a myslím, že to všem moc sluší,“ byla spokojená návštěvnice Lucie.

Zdroj: Deník/ Adéla Stejskalová