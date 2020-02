Její pořadatel Libor Zajíček z Crazy Production dostál opět jménu své agentury. Program začala krátká, do češtiny předabovaná filmová ukázka, a byla vážně "crazy". V ní se sál změnil v šapitó a publikum ani nedýchalo, když ústecká skupina Marverci rozjela asi dvacet minut trvající taneční show plnou efektních kousků, klaunů s červenými nosy a pohledných dívek. Intenzivní byl i zvuk, jak je na úvod Plesu patriotů běžné. Ihned po „Rychlém“ vítání partnerů plesu na scénu šel Dvořákův Boom!Band. Dvě dívky u mikrofonů nabídly dávný duet Kubišové s Vondráčkovou „Oh, baby, baby“ - a už to jelo.

První slavnější jméno večera byl Petr Rezek, stále vitální fousek s kytarou. Po dobových cajdáčcích „Kino Gloria“ i „Tulák po hvězdách“ nabídl směs klasických rokenrolů a na závěr „Prší krásně“. Než přišel čas hitů Hany Zagorové „Rybičko zlatá“, duetu s Rezkem „Duhová víla“, duetu bez Drupiho „Málokdo ví“ i klasika „Maluj zase obrázky“ - „Nikdy ji nezapomenu zazpívat, je má z nejmilejších,“ přiznala Hanka - a publikum si vytleskalo svižný přídavek „Náskok“, nabídl spíkr Rychlý převzatou „Sexy Hafananu“ od Africa Simona, respektive od Dana Nekonečného. Zklamala ale technika, a tak musel Petr Rychlý Nedvědova „Kohouta“ zpívat bez základů a capella.

S Petrem Rychlým získali pořadatelé, vedle pár vtipů, chválení účinkujících i polibků rukou pár nadšených divaček, hlavně další muziku téměř tak, jak ji známe z novácké TV show Tvoje tvář má známý hlas. Na fotkách jsme viděli, jak se herec pro „Tvář“ líčil i pro hit Hany Hegerové „Čerešně“, a pak je i slyšeli. A navíc disco hit „Y. M. C. A.“, Kornovu „Šípkovou Růženku“ z časů Rebels, Armstrongovu procítěnou „What A Wonderful World“ a ve finále setu „Pohodu“ od Kabátu.

„Dnes se těším hlavně na Chinaski. Dělal jsem jim tak před dvaceti lety v ústeckém klubu Doma 'bedňáka',“ vzpomínal Martin Zachar z ústeckého Bukova.

Ples byl čas pro náhody i radosti

„Náhoda přeje připraveným. Vlastně jsme měli v sobotu, v den Plesu patriotů, štěstí. Našli jsme na Facebooku inzerát, že někdo nakonec na ples nemůže a prodá lístky. Tak jsme si je zamluvili pár hodin před plesem a vyzvedli na benzince v Krásňáku,“ prozradili ústečtí manželé Jitka a Martin Zacharovi. Mladou paní nadchlo vystoupení Petra Rychlého a ještě se těšila na Chinaski. „Ti nezklamou,“ věděla ještě před půlnocí.

Zpěvák a muzikálový herec Václav Noid Bárta spolu s Boom!Bandem zpíval od skupiny Lucie „Dotknu se ohně“, ale i Schelingerův „Špenát“, „Sex Bomb“ od Toma Jonese, „Mackie Messera“ podle Miloše Kopeckého. No a na závěr dal další Lucii, respektive Davida Kollera velký hit „Chci zas v tobě spát“. Zkrátka pro mnohé lidi z publika to byla velká radost.

Dost se různily názory publika na další z hvězd plesu, borce evropských hitparád z devadesátých let minulého století, britsko-americké pop trio Londonbeat. Taneční partu, která tak vystoupila v Ústí vůbec poprvé.

Někdo od nich čekal jen na tři „velké hity z You Tube“ - a nakonec je i dostal. A někdo ten večer tančil na vše, co akce nabízela. Takže nepohrdl ani trojkou, z níž původní z devadesátek byli dva muži ze tří. Přijel s nimi jeden nováček, Jimmi Halms a Jimmi Sanders jsou totiž původní dva členové Londonbeatu. Spolu nabídli taneční show, disco i soul tak, jak je měla devadesátá léta ráda a tleskala jim napříč Evropou i dál po světě. A to v čele s hitem „I Have Been Thinking Abou You“ nebo „You Bring in the Sun“. No a na závěr v DK Ústí dali „Stand By Me“ a capella.

Jedenáctka Chinaski nebyla náhoda

Finále plesu od jedné hodiny noční už patřilo pop rockové kapele Chinaski. Martin Hrdinka, spíkr a DJ, na pódiu mluvil o náhodě, že ples má pořadové číslo11 a kapela loni vydala album nazvané „11“. Opravdu to byla náhoda? To už posuďte sami. Nicméně Michal Malátný (zpěv, kytara, hudba, texty…) z ní nabídl publiku jen dva kousky, hity „Láska a data“ a vlastní country punkovou „Já a můj kůň“.

Ale jinak pětka hity nešetřila a vyvolala tak nadšení sebe hodné. Sál tančil na dávný hit z prvního alby Chinaski, song „Punčocháče“.

Snad každý videoklip Chinaski měl ten večer na scéně plesu své video, většinou kreslené s množstvím srdíček. Být to o den dřív, na svatého Valentýna, bylo by to dokonalé. Jinak jsme si užili i hitparádové pop kousky „Tabáček“, „Láska je…“ (neboli hrané kosmické video „Láska a Hvězdy“), „Vrchlabí“ („Víte, kde pramení Labe?“ ptal se nás před ní lídr souboru), „Ročník 70“ („Koho to asi v Ústí zajímá?“ zajímalo Malátného při pohledu mezi většinou publikum nepoměrně mladší, než je jeho „Silný ročník 70, tedy Husákovy děti“). Dobře pobavily i milostně zoufalá „Každý ráno…“ či „Venku je na nule“ a hitové finále plesu „Víno“ plus „Drobná paralela“. Inu pořád bylo na co vzpomínat.

„Tenhle ples mám ráda, na jiný během roku ani nejdu. Užívám si báječnou atmosféru Patriotů, potkám tu hodně známých a vidím i slyším muziku, kterou mám ráda. Už prostě beru Ples patriotů za svůj,“ řekla Deníku Zdeňka, která pracuje i bydlí v centru Ústí. A dodala: „Jen letos tu byla velká fronta u focení. Poprvé jsme to s přáteli vzdali, podruhé už to klaplo. Jsem ráda, že i letos ty fotky z plesu mám. Zase bude na co vzpomínat.“