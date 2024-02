/FOTO/ Včera, v pátek 16. února, se uskutečnil další z plesů v ústeckém Kulturním domě. Maturitní ples tam měli studenti Střední průmyslové školy v Resslově ulici.

Ples Střední průmyslové školy z Resslovi ulic | Foto: Deník/Adéla Stejskalová

Studenti sice neměli žádné téma plesu, ale návštěvníky to neodradilo, a i tak si ples velmi užili. "Mám tu dnes syna a všem to tu moc sluší, jdeme si dát něco na osvěžení, než roztancujeme parket," dodala jedna z návštěvnic. Ples začal po 19 hodině a tancovalo se až do brzkých hodin ranních.