Tehdy byla hlavní hvězdou kapela Kryštof, letos je jí popová legenda 90. let Londonbeat. Ale nebude sama, lákají i Hana Zagorová, Chinaski či Václav Noid Bárta.

„Udělal jsem si mezi hosty soukromý průzkum, reakce byly vyrovnané. Lidi se těší na Hanu Zagorovou, další ocenili Chinaski. Nadšení vládlo i z Londonbeat, kteří nabídnou hodinu muziky,“ slíbil šéf Crazy Production Libor Zajíček.

Úvod nejen s artisty a akrobaty obstará ústecká taneční skupina Marverci. „Když jsme se loni ohlíželi za deseti ročníky Plesu severočeských patriotů, Marverci v čele s šéftrenérkou Martinou Vernerovou nadchli. Není důvod to letos měnit,“ řekl Zajíček. „V K klubu bude patřit diskotéka Martinovi Hrdinkovi, účinkující v tradičně pěkně vyzdobené Restauraci Domu kultury ještě upřesníme,“ doplnil.

Průběh plesu patriotů je podle něj rok co rok stejný. „Do půlnoci ho pojímáme jako plesovou zábavu s velkým orchestrem, kde si návštěvníci zatančí a užijí klasické tance. Od půlnoci pak baví české hvězdy rocku i popu, letos to budou Chinaski,“ připomněl zakladatel plesu patriotů.

„To dobré se má opakovat. Akcí tak opět provede herec Petr Rychlý,“ upřesnil pořadatel.

Nepůjde však o jediný velký ples v krajském městě. Jistotou je například Ples sportovců, který se uskuteční v pátek 20. března.

Velký sál Domu kultury pobaví ústecká poprocková skupina K.L.M, zlatým hřebem bude Děda Mládek Illegal Band. Své umění předvedou členové klubu aerobiku či karate, parta lidí okolo sportu vždy chystá půlnoční překvapení.

I obce to rozjedou

Veselit se budou i lidé v obcích okolo Ústí. Na společenský ples, který se koná 11. ledna od 20.00, zve například Velké Chvojno. „K tanci tu zahraje skupina MANE, vstupné je 100 korun, předprodej máme na Poště Partner ve Velkém Chvojně,“ připomněla místostarostka Jiřina Bischoffiová. Ples proběhne na sále KD Velké Chvojno.

V roce 2020 slaví půlkulaté výročí spolek Veselá Brná. „Bude nám pět let, začneme 963. Plesem veselých Brňáků. Už od června 2019 nabíráme rezervace. A výsledek? Když jsme přinesli z tiskárny vstupenky, tak jsme je hned prodali. Vytištěné plakáty budou zbytečné,“ podotkl šéf spolku Zdeněk Kymlička. „Dost lidí váhalo, na ně se však už nedostane,“ doplnil. Přijdou tak o orchestr Brass Bombers nebo Hymnu Brné v podání Vládi Hrona. Na plese zazpívá i Karel Kahovec, který nabídne hity své i kamaráda Petra Nováka. „Někoho možná zarazí 963. ročník plesu. Od první zmínky o Brné však uplynulo přesně tolik let a my věříme, že naši předci dělali plesy hned, jak založili obec Brnou,“ uzavřel s nadsázkou Kymlička.

NĚKTERÉ PLESY 2020 V DK ÚSTÍ

10.1. PÁ SZŠ a VŠZ Ústí n. L.

17.1. PÁ Gymnázium Jateční

25.1. SO Myslivecký ples

29. 2. SO Ples UJEP

27.3. PÁ Romský ples

31.3. SO Ladies Night