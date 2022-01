Kousek od vyhlášeného parketu trmické restaurace se nalézají skromné prostory Klubu seniorů, pamětníci se tam scházejí každé úterý. „Vždycky si máme co říci, v úterý nás tady bylo pouze dvanáct, v plné sestavě je nás o třicet víc," popisovala situaci vedoucí klubu Eva Tomsová.

Muže si tam hýčkají, protože jich tam na seznamu moc nemají. Nejaktivnější je prý pan Nečas, ten dělal Mikuláše nejen na plese, ale i v místní školce. „Vzájemně si pomáháme, vyměňujeme informace, zkušenosti. Dnes mezi nás došla devadesátiletá Regina Holubová, narozeniny měla 8. ledna,“ dodala Tomsová.

Společná fotka půjde do kroniky, potom následovala diskuse o trmické dlouhověkosti.

Nejstarším žijícím občanem Trmic je Karel Frank, ten oslavil v loňském roce stovku. „Nejméně dalších deset lidí žijících v Trmicích má v kalendáři devadesát křížků," tvrdila paní Eva.

Vedle ní seděla Stanislava Svobodová, která se šibalským úsměvem popisovala sportovní aktivity svého bratra. V mládí prý dělal gymnastiku, dnes ještě hraje hokej, lyžuje, běhá. Za dva roky oslaví osmdesátku. Aktivní pohyb prodlužuje život! Podobných příběhů tam bylo víc.

Následně se řešil program na letošní rok. Ples seniorů asi v Trmicích nebude, ale na oblíbený výlet do Sezimova Ústí se zase pojede. „To je prostě paráda. Jezdíme tam už několik let. Vedení hotelu Mas nám vychází vstříc, poznávací zájezdy do okolí chválí všichni. Tábor, Hluboká, Zvíkov, Červená Lhota, atd. Jižní Čechy jsou krásné v každém věku. Letos vyrážíme v červenci," prozradila vedoucí klubu.