Například provozovatel Air Restaurantu Petrovice Daniel Doležal tvrdí, že zdražení piva sníží návštěvnost jeho podniku a zabije prodej sudového piva. „Už teď jsou ceny vysoké. I náklady na čistění, takže pro hospodu už není prodej sudového piva rentabilní. Je to paradox, jelikož lahvové stojí kolem deseti korun a sudové kolem dvaceti. Takže se spíš vyplatí lahvové než sudové, ale bude to na úkor kvality. Jinde ve světě je větší balení levnější a menší dražší. Jezdí mi sem zákazníci z Německa, a i oni si toho už objednají méně. Čeští klienti už na pivo nepřijdou, aspoň ne na čtyři pět kousků, jako to bývalo dřív zvykem. Vláda víc vydá, nehospodaří a takhle to dopadlo,“ zlobí se Doležal.

Rozladění z přesunu piva do vyšší sazby DPH zasáhlo i jeho kolegy v krajské metropoli. Jak v centru, tak v městských čtvrtích. Například provozovatel minipivovaru Na Rychtě Martin Prachař připomněl, jak je oproti pivu zvýhodněné víno. „Vinaři mají nulovou spotřební daň, to si uměla jejich lobby zařídit. Je to velká nespravedlnost. Že se peníze hledají všude možně, dokážu pochopit, ale tohle tedy ne. Vyšší DPH se samozřejmě do ceny piva promítne. Zaplatí to zákazník a hostinský z toho nebude mít ani korunu. Z DPH nikdo nic nemá, přenese se to na koncového zákazníka, který to zaplatí, a my to poslušně odvedeme státu,“ dodává Prachař.

O tom, že Krušnohorskou restauraci sponzoruje z jiných podnikatelských aktivit, hovoří její majitel Aleš Peták. „Tohle je další kapka do přetékajícího poháru. Hospoda bude prodělečná, když nepřijdou lidi. Ono je to špatné už od pandemie covid-19. Já to samozřejmě nevzdám, holt to budu dotovat a třeba se situace v budoucnu zlepší. Doufal jsem v pravicovou vládu, která dá stát do pořádku, ale tohle není pravicový přístup,“ kritizuje s tím, že vzrostou i daně z nemovitostí a další.

A co říkají zákazníci? Jedni jsou odevzdaní, druzí mají vztek. Jen málo jich to chápe. „Říká se, že vláda, která zdraží pivo, dlouho nevydrží. Já jen doufám, že se nevrátí to, co tu bylo v posledních deseti letech. Sudové pivo si samozřejmě občas dopřeju i po zdražení. Lahváč? To není ono. Holt budu pít desítku a na dvanáctku si zajdu jen ve svátek,“ povzdychl si Ústečan Jaroslav Slabý ze Střekova.

Pivo spadlo do nižší sazby DPH během lockdownu za pandemie covid-19 v květnu 2020. Babišova vláda tak chtěla ulevit hospodským. Nyní se tak točené pivo vrátí do vyšší sazby.

Změny v DPH představil v rámci úsporného balíčku ministr financí Zbyněk Stanjura. „Daně z tabáku, alkoholu a hazardu vynesou za dva roky navíc 10,9 miliardy korun, většinu v příštím roce. Daně z cigaret, tabáku na kouření a doutníků se příští rok zvýší o deset procent, v následujících třech letech vždy o pět procent. Daň ze zahřívaného tabáku se bude zvyšovat o patnáct procent ročně, nově se zdaní nikotinové sáčky a náplně do e-cigaret,“ vyjmenoval ministr. Nižší sazba daně z hazardních her se zvýší na třicet z nynějších třiadvaceti. „Daň z lihu se příští rok zvýší o deset procent, v dalších třech letech vždy o pět procent,“ dodal Stanjura.