Přáním a cílem bylo, aby se kamion zvládl naplnit cestou během jednotlivých zastávek, ale již brzy po začátku nakládání bylo díky mimořádnému zájmu jasné, že se návěs pravděpodobně naplní už na první zastávce a do Prahy a Jihlavy tak bude muset vyjet kamion druhý. Lidé přiváželi vše, od konzerv a balíků vod přes nářadí až po pytle s oblečením. Na dotazy co a proč přivezli, většinou všichni odpovídají podobně - snaha přinést něco, co by mohlo v dané situaci příjemcům pomoci.

"Kamion s dary jsme vyslali proto, že si myslíme že teď je potřeba akutně ta materiální pomoc. Než by se k těm lidem dostaly například finanční prostředky, tak by to zase nějakou dobu trvalo. Lidé nám sem přivezli kolečka, vědra, košťata, kýble a podobné věci, které jsou právě teď potřeba, aby se mohlo začít s nějakým prvotním úklidem. Ty finanční prostředky budou potřeba až o něco později.

Naše prvotní myšlenka byla ta, že bychom poslali dva kamiony na dvou různých trasách, ale po konzultaci s hasiči z cílové oblasti jsme se dohodli, že bude lepší poslat vůz jenom jeden. Z důvodů kapacit v Hodoníně, aby to tam měl kdo vyložit. Nicměné teď, když vidíme co se děje, tak jsme stejně museli vyslat na trasu druhý kamion, a budeme to tam potom muset nějak udělat. Nečekali jsme že odsud pojedeme plní. Do cíle bychom měli dojet ve večerních hodinách. Tam všechno předáme krizovému štábu Hodonína a ti ať si to rozdělí podle svého uvážení. Sami nejlépe vědí, co a kde je nejvíce potřeba.

Pokud by se cestou naplnil i druhý kamion, tak budeme muset požádat lidi aby buďto věnovali věci na jinou sbírku, nebo budeme muset na další týden vyslat další auto, to ještě uvidíme." - zástupce firmy FiedlerTransport