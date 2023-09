Na dopravním hřišti v Krásném Březně se dětí ujmou vyškolení strážníci – preventisté, aby jim dali kompletní základy pohybu na silnici a kolem ní. K zajištění dopravní výchovy mají dvacet jízdních kol městského typu, deset tříkolek a deset koloběžek. Jenže většina bicyklů už byla starší dvaceti let, a dokonce už ani neodpovídala současným pravidlům bezpečnosti v silničním provozu. Město Ústí proto schválilo nákup nových kol a koloběžek.

Obnova „vozového parku“ dopravního hřiště přišla sice na sto padesát tisíc korun. Za to ale mohli strážníci pro děti pořídit patnáct nových kol, pět tříkolek a pět koloběžek, potřebných pro kvalitní a bezpečnou výuku. Jen v letošním roce se do dopravní výchovy přihlásilo a zapojilo devětatřicet mateřských škol či tři desítky škol základních z okresu Ústí nad Labem. Výuku dopravní výchovy tu během roku navštíví přes šest tisíc dětí.

Vyzkoušet si dopravní výchovu mohli i redaktoři Ústeckého deníku. Modelovou situací pro dospělého většinou banální, pro děti obvykle velmi složitou. Tedy průjezd křižovatkou s odbočením vpravo z vedlejší silnice na hlavní. Instruktorky Nataša Kroková a Zdena Zítová popsaly chyby i správný postup s koloběžkami či rudým terčíkem v ruce. „Děti učíme podle výukových plánů. Ony některé ani neumí jezdit na kole. Rok od roku takových dětí přibývá,“ divila se.

Poradí si s každým

Občas je složité dětem vysvětlit, že nesmějí přebíhat silnici bez rozhlédnutí. „Ale třeba na základní škole docela přecházení zvládají. Přinejmenším ty děti, které vychováváme od předškolního věku, to vesměs umí. Nejtěžší jsou pro ně určitě křižovatky. Je přitom poznat, ze které školy jsou, zda se jim třídní nebo rodiče věnují a za ta léta praxe už se na ně dokážeme připravit,“ líčila preventistka Zítová, která u městské policie pracuje už téměř třicet let.

Dopravní hřiště přebírala ústecká městská policie v roce 1999 v havarijním stavu. Na opravy a přestavbu moc peněz neměla, a tak nezbývalo než si vyhrnout rukávy a většinu si udělat svépomocí. Od oprav místností po úpravy terénu. Šéf dopravního hřiště, preventista František Koutný líčil, že strážníci ze služby prevence kriminality a dopravní výchovy se věnují výuce dopravní výchovy pro základní a mateřské školy v okrese už dvacet tři let. „Děláme to celoročně. V zimních měsících v učebně a herně-teoretickou část. V letních pak nejoblíbenější, praktickou výuku přímo na hřišti. Žáci a předškolní děti si pod vedením instruktorek vyzkouší jízdu po silnici na kolech, tříkolkách a koloběžkách,“ přiblížil.

Ve skutečnosti nemají čas se jen tak poflakovat ani během prázdnin. Konkrétně letos před zahájením nového školního roku už nová kola prověřily děti z pěti příměstských táborů, dva z nich dokonce pořádaných přímo ústeckou městskou policií. „Z dalších tří nás požádali o návštěvu, poté sem docházela děcka z dětského domova Střekov. Ani mimo výuku práce neustává. Musíme malovat a lakovat, opravovat značky, občas bývají polámané, nebo dofouknout a promazat kola, utáhnout šrouby a další,“ popisoval preventista Koutný.

„Jen zametání je třeba věnovat denně alespoň hodinu. Na to ale využíváme alternativně potrestané. Bohužel, sídlíme u sociálně vyloučené lokality. Schází se nám tu nepozvaná problémová mládež a zůstává po nich nepořádek. Po víkendu nastoupí úklidová četa a uklízí po nich. Úplně s vandalismem se sice zatím nepotýkáme, spíš tu dělají nepořádek. Ale ničí plot, dokonce posprejovali budovu,“ postěžoval si.

O kvalitě výuky hovořil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný. „Pořádáme tu řadu soutěží, hostíme dokonce i mezinárodní soutěže. Do budoucna s ním určitě i nadále počítáme. Bez podpory města by to ale nešlo,“ dodal.

Zdroj: Janni Vorlíček