Velké soulodí vyrazilo v pondělí ráno ze Hřenska, odkud mu proti proudu řeky kvůli její síle pomáhal zadokolesový remorkér Beskydy. Bez pomocné lodi se ale přeprava neobešla ani na německém úseku Labe. „Německo změnilo předpisy pro takzvaný mrtvý úhel, tedy vzdálenost, na kterou kapitán vidí před loď. Doposud byl 250 metrů, nově je to 450 metrů. Mám pocit, že je to cílené proti české plavbě,“ vysvětluje spolumajitel rejdařství EVD Lukáš Hradský. Například na Rýnu, kde je výrazně větší provoz a lodě zde jezdí rychleji, je tato vzdálenost 350 metrů.

Podle Hradského se tyto předpisy na Labi, oproti jiným řekám, tvrdě kontrolují, a pokud je loď nesplňuje, nesmí vyplout. Pokud by chtěli čeští majitelé lodí toto nařízení splnit, museli by se pustit do nákladných přestaveb můstků, které by musely dosahovat třináct až patnáct metrů vysoko. Přestavba jedné kormidelny by pak vyšla na přibližně sedm milionů korun. „Ročně uděláme takových přeprav vzhledem k nízkému stavu vody jen v řádech jednotek. Jednu, dvě nebo tři. Přestavba by se pak nevyplatila,“ řekl Hradský, jehož firma musela plout na výjimku.

I když se do přestavby nepustí, stojí loňská změna německých podmínek rejdaře peníze. Po celém německém území si totiž musí vypomáhat vlečným remorkérem, který také musí zaplatit. Na české části Labe pak lodím pomáhá historický zadokolesový remorkér Beskydy patřící státu. Ten poskytuje své služby bezplatně.

Zásobníky mající šest a půl metru v průměru budou v Prazdroji sloužit k naležení a kvašení piva. Pivovar díky tomu rozšíří svou kapacitu. Doprava po silnici je vzhledem k rozměrům příliš drahá. Levnější cesta přes Německo vede po Labi. Jeden zásobník měří na délku 24 metry a váží 33,5 tuny.

Tanky pojedou po řece až do Lovosic, kde je v úterý ráno přeloží na auta, a budou pokračovat až do Plzně do Prazdroje. Dohromady by mělo na západ Čech dorazit 12 takových zásobníků. První várku se podařilo dovézt v dubnu, tento týden plují po řece další čtyři a čtyři ještě čekají v Hamburgu.

U zákazníka přitom měly být už v březnu, kvůli nedostatku vody to ale dříve možné nebylo. „Plán nám to naruší. Ale se zásahy vyšší moci musíme počítat. Podobná situace byla nedávno, kdy kvůli koronavirové krizi nebylo možné zajistit ani pozemní přepravu,“ uvedl mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.

Problémy s nedostatkem vody či německými předpisy trápí i české firmy zaměřené na výrobu velkých technologických celků. Například děčínská strojírenská firma Chart Ferox vyrábí až 50 metrů dlouhé zásobníky na plyn, které není možné z ČR vyvézt jinak než po Labi.