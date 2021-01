Po registraci až za půl roku. Lidé mimo rizikové skupiny si na vakcínu počkají

Očkování lidí starších osmdesáti let i těch v první linii běží. Zájemci, kteří nepatří do rizikové skupiny obyvatel, si však na vakcínu budou muset počkat. Ti, co se zaregistrují do systému, se prvních dávek dočkají dle informací ministerstva zdravotnictví až po půl roce.

Očkování v chlumeckém domově. | Foto: Archiv Martina Strakoše

Města ovšem bojují o to, aby mezi kritickou infrastrukturu ministerstvo započítalo i jejich strážníky. Konkrétně Ústí nad Labem na to klade velmi silný důraz. „Vzhledem k tomu, jakou roli hrají během krizového stavu pro bezpečnost a udržení pořádku v ulicích, se o to primátor Petr Nedvědický velmi zasazuje,“ potvrdil náměstek primátora Tomáš Vlach, který má sociální záležitosti na starost. Ten také přiblížil, že Domov pro seniory na Severní Terase má očkovaných 60 procent klientů, zaměstnanců zhruba 40. Chlumecký domov pak 70 procent klientů a polovinu zaměstnanců. „Musím říci, že jsme s očkovacím týmem z Masarykovy nemocnice velmi spokojeni, velmi nám pomáhá. My máme za úkol zajistit, aby vše pokračovalo plynule. Senioři jsou v této problematice velmi dobře informovaní. Je to vidět i na procentech těch, kdo se přihlásili,“ poznamenal. Investice v Ústeckém kraji: Dálnice, obchvat, kruhový objezd a nový most Přečíst článek › Zdroj: Archiv Martina StrakošePodle ředitele chlumeckého domova Martina Strakoše žádné negativní reakce od klientů nezaznamenali. „Abych pravdu řekl, sám jsem očkování příliš nakloněný nebyl. Ale když jsem viděl, že přišlo 46 ze 60 klientů, podstoupil jsem ho, abych šel příkladem,“ zasmál se. Kromě těch, kteří nepřišli z vlastní vůle, nebo měli po službě a podobně, vakcínu zdravotníci nepíchli například lidem s roztroušenou sklerózou, případně těm, kdo nemoc covid-19 prodělali. „Mají teď onu 90denní imunitu,“ vysvětlil Strakoš. Počty těch, kteří se chtějí nechat očkovat, měly domovy pro seniory odeslat koordinátorovi, kterým je právě Masarykova nemocnice. Učinil tak i ředitel Domova Velké Březno Tomáš Kříž. „Řekli, že se nám s termínem ozvou, většinou to bývají dva dny dopředu. Což je organizačně trochu problém, ale to nějak zvládneme,“ poznamenal. V případě onemocnění nasazují ve Velkém Březně lék na podporu imunity Isoprinosine, který je na lékařský předpis. Nyní už jim zbývají pouze dvě desítky balení. „Musí se nasadit hned a třikrát denně. Většina měla jen lehký průběh nemoci. Z padesáti klientů s covidem zemřeli tři, což je samozřejmě velmi smutné. Mám trochu strach, aby stát zvládal včasné dodávky vakcíny,“ povzdechl si Kříž. Magistrát rozhodl. Z Ústí zmizely hnědé popelnice na bioodpad Přečíst článek › S covidem podle informací krajské hygienické stanice jen v ústeckém okrese zemřelo 146 lidí z 1017 v celém kraji. Očkování ale jde zcela mimo hygieniky. „Osobně jsem zaregistrovala do centrálního registru svého 82letého otce a teď také čekáme na termín. Prozatím není dodávka vakcín pro seniory mimo domovy,“ řekla krajská hygienička Lenka Šimůnková. Lidé platící zdravotní pojištění, ať už občané ČR, či cizinci, kteří nepatří do rizikových skupin, se budou moci na očkování hlásit v Centrálním rezervačním systému. „Očkování těchto lidí je naplánované od května 2021 a končit by mělo v průběhu roku 2022. Přesné datum bude záležet na dodávkách vakcíny,“ uvádí vládní covid portál covid.gov.cz s tím, že termín bude po registraci přidělen nejen v závislosti na dodávkách, ale i vytíženosti očkovacího místa. Očkování bude dobrovolné a hrazené zdravotní pojišťovnou. Telefonní budky na Ústecku definitivně končí. Pohřbily je mobily Přečíst článek › Krajská zdravotní má dle slov své mluvčí Jany Mrákotové v době od ledna do března potvrzeno dodání celkem 64 tisíc dávek vakcíny Pfizer/BioNTech. Očkovací vládní strategie přitom hovoří o 38 tisících lidí, což představuje 76 tisíc dávek vakcíny. „Do 14. ledna 2021 už jsme naočkovali 3098 lidí a stále očkujeme,“ informovala s tím, že zajišťují i očkování ambulantních praktických lékařů a specialistů, aby se později také mohli zapojit do očkování i ve svých ordinacích. Jak vysvětlil lékař Jiří Madar, jeden z manažerů ústecké EUC kliniky u Městských sadů, na zapojení do očkování mají prý prostor i kvalifikované síly. „Nabídl jsem, že bychom se zapojili do očkování priorit 1B, 2B a tak dále. Prozatím se neozvali, ale na to je ještě brzy, jednali jsme minulý týden,“ dodal.