"Pamatuji si Habrák ještě jako přírodní koupaliště. Jako kluk jsem tu byl několikrát. V zimě se tu hrál hokej, naše parta chodila na doutníky do rákosí, tamhle byla hospoda, volejbalové hřiště a několik dřevěných domečků. Všechno to zmizelo kolem roku 2004, přilehlé pozemky byly rozprodány. Nikoho to už nezajímá," posteskl si pan Jiří. Na výlov sem chodím rád. V době covidu tu nebyli diváci, dnes je to veselejší.

Odstavená auta stála od kostela až k rybníku, městská policie řídila dopravu u zastávky autobusu č.15. Někdo si koupil teplou klobásu, někdo přidal pivo nebo svařák. Hodně lidí kupovalo čerstvého kapra k večeři (99.- Kč/kg), v akváriu byl i živý rak.

Výlov v Lenešicích. Menší kapři na Vánoce, dvacetikilové si chytí rybáři

"Tohle jsou vlastně rybářské žně, každý rok už přes třicet let. Habrovický rybník má 11,5 hektaru, je tu kapr, amur, lín štika. Měli jsme tu i sumce, ale dali jsme je jinam. Ničili nám krmítka kapříků. Hodně škod nám dělají kormoráni, v Chabařovicích máme věčně hladové vydry. Někdo si myslí, že tenhle kapr je určen na vánoční stůl, ale to nesmysl. Všechny ryby rozvážíme do našich revírů. Varvažov, Chlumec, Chabařovice, Labe. Škoda, že rybníček na Střížáku vyschl, i tam jsme dováželi ryby z Habráku," tvrdil předseda Českého rybářského svazu - místní organizace Ústí nad Labem Milan Schoř.

"V Ústí máme tři rybářské dětské kroužky, zájem o rybaření stoupá mezi ženami. Víte, obecně se tvrdí, že rybáři ryby nejedí, to je stejné jako s houbaři. Někdo ano, někdo ne. Já si pochutnám na vánočním kapříkovi, jinak to pouštím. Za dva roky mi bude osmdesát, rybaření mám hlavně jako relaxaci, příjemný pohled do přírody," dodal.

"Diváci vnímají výlov jako příjemné divadlo, ale ona to je pěkná dřina. Pro nás to dneškem nekončí. Všechno se musí uklidit, připravit za zimu, bahnité dno zavápnit," vysvětluje zástupce hospodáře Josef Černý a zamává divákům na pozdrav.