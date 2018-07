Pochlubte se fotkami svých houbařských úlovků!

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič autobusu 19 000 Kč

Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě Řidič městské hromadné dopravy. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 9. Poznámka: Místo výkonu práce: 400 01 Ústí nad Labem, Revoluční č.p. 3088/26,., Náplň práce:, . řízení vozidel městské hromadné dopravy (autobus – trolejbus), . práce v turnusovém rozdělení služeb - ranní, odpolední, dělené směny, . dodržování platné legislativy (např. zákonů, vyhlášek), . podávání základních provozních informací cestujícím, . dodržování jízdních řádů, odbavování, prodej jízdenek cestujícím ve vozech, kontrola jízdních dokladů, . znalost a dodržování tarifních podmínek, smluvních přepravních podmínek, vnitřních předpisů, a nařízení, . spolupráce s přepravními kontrolory, . kontrola vozidla před výjezdem a během služby, . dodržování výstrojové kázně, Požadavky na pozici:, . ukončené základní vzdělání, rejstřík trestů bez záznamu, výpis z evidenční karty řidiče – maximální, bodové hodnocení je 3 body, . dobrý zdravotní stav, . bezproblémová komunikace v českém jazyce, . řidičský průkaz sk. „D“ a profesní způsobilost pro skupinu „D“, . vlastnictví řidičského průkazu ČR, . časová flexibilita – plán směn dle potřeb zaměstnavatele, . profesionální chování a příjemné vystupování, . loajalita, odolnost vůči stresu, asertivita, zodpovědnost, pečlivost, Nabízíme:, . zázemí stabilní společnosti, . práci na HPP, fond pracovní doby 40 hod/týden, směnný provoz, . 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní/životní připojištění, stejnokrojové vybavení, stravenky,, flexipassy, jízdní výhody pro zaměstnance a rodinné příslušníky, příspěvek na rekreaci dětí do 15 let, další příspěvky ze sociálního fondu, . mzdu odpovídající pracovnímu nasazení a dle tarifů společnosti, . možnost získání požadované kvalifikace (ŘP skupiny „D“ a profesní způsobilosti pro skupinu „D“), prostřednictvím vlastní Autoškoly. Nástup ihned, Výčet požadovaných dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:, . strukturovaný životopis: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého, pobytu, kontaktní údaje, . kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, . výpis z Rejstříku trestů a z Evidenční karty řidiče, ne starší než 3 měsíce, Přihlášky zasílejte na e-mail: pavel@dpmul.cz, rynesova@dpmul.cz, případně v obálce označené textem:, „Volné pracovní místo – řidič“ na adresu Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.. Pracoviště: Dopravní podnik města ústí nad labem a.s. - 01 (sídlo), Revoluční, č.p. 3088, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Lenka Rynešová, +420 475 652 106.