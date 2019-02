Ústí nad Labem - Provozovatel bowlingu v Krásném Březně se chce stěhovat pod Mariánskou skálu.

Bowling - ilustrační snímek. | Foto: Deník/ Václav Tauer

Bowling by se opět mohl již brzy hrát v prostorách parkovacího domu pod Mariánskou skálou.

Bývalý policejní ředitel

Zájem o pronájem nebytových prostor projevil provozovatel bowlingového centra v Krásném Březně Josef Trejbal. Podnikatel, který byl v minulosti krajským policejním ředitelem, reagoval na nabídku pronájmu na úřední desce města.

Město se snažilo pronajmout prostory pod Mariánskou skálou přes dva roky. Od září 2013 záměr pronájmu vyvěsilo na úřední desku desetkrát, nikdo se ale nepřihlásil.

„Rada města s pronájmem souhlasí. Bude záležet na tom, zda a kdy zájemce splní podmínky, které radní stanovili," uvedla Jitka Stuchlíková z kanceláře primátorky.

Žadatel nesmí být dlužníkem města. Minimální výše nájmu představuje 60 000 korun za měsíc (720 000 Kč/rok), objekt bude pronajat na dobu určitou na 10 let, využití nemovitosti musí být v souladu s platným územním plánem a nájemce musí složit kauci ve výši 180 tisíc korun.

S podmínkami nemá problém

„Zatím se mi z města nikdo neozval, ale s podmínkami bych neměl mít problém," řekl Deníku Josef Trejbal. Pod Mariánskou skálu chce přestěhovat bowling a další zařízení z bývalého Prioru v Krásném Březně.

„Přičiněním konkurzní mafie jsem o ten dům přišel, tak hledám vhodné prostory a tam mi to přijde podstatně lepší než v Krásném Březně. Bývala to velmi dobrá restaurace a oblíbená bowlingová herna, chci na to navázat," potvrdil Josef Trejbal.

Objekt pod Mariánkou byl při povodních v roce 2002 a 2013 vyplaven. Pokaždé potřeboval náročnou opravu. „Nyní je po stavební stránce v pořádku, vše jsme zrekonstruovali," uvedl Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku města.

„Z povodní obavy nemám. Jsou tam konečně hotovy protipovodňové zábrany, tak snad zafungují a nemyslím, že by povodeň měla přicházet do našeho města každých deset let. Příroda by si zase mohla nějakou dobu dát pokoj," doufá Josef Trejbal.