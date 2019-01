Ústí nad Labem – Nový sportovní areál by už brzy mohl vyrůst pod Mariánskou skálou. Zastupitelé neschválili pronajmout dotyčný pozemek sousednímu Autocentru BEK.

Karel Bělina u via ferraty. | Foto: Deník/ Luděk Stínil

Chtějí tak dát přednost tomu, aby místo, které dříve sloužilo jako fotbalové hřiště, opět plnilo funkci pro sport a volnočasové vyžití Ústečanů. Součástí má být i populární zajištěná cesta, tzv. ferrata.

DVA ROKY PRÁCE

Neschválení pronájmu vítá místostarosta Ústí Karel Karika. Právě ten na záměru vybudovat pod Mariánskou skálou volnočasovou oblast už dva roky pracuje.

„Jsem rád, že to neprošlo. Když už je celá věc v podstatě na spadnutí, bylo by hloupé někomu pronajímat pozemek jen na krátkou dobu. Areál zapadá do generalu řešení celé Mariánské skály. Od studentů pražské fakulty ČVUT mám navíc i spoustu návrhů, jak by lokalita mohla vypadat," sdělil Karel Karika.

Zastupitele nepřesvědčilo ani 84tisícové nájemné, které by za rok od Autocentra BEK do městské pokladny přiteklo. Společnost chtěla pozemek oplotit, zabezpečit, a rozšířit tak kapacitu prodeje a servisu osobních automobilů.

„V další etapě zde zvažujeme také výstavbu servisních prostor služeb zákazníkům," napsal v žádosti na magistrát jednatel Autocentra BEK Jiří Klepetko.

„Na případný pronájem pozemku je dost času. Teď jednáme o projektu ferraty a čekáme na vyjádření odboru životního prostředí," uvedl na zasedání zastupitelstva náměstek primátorky Jiří Madar.

V DĚČÍNĚ UŽ JI MAJÍ

Ferratu postaví česká horolezecká ikona Karel Bělina, který už několik těchto zajištěných cest vybudoval v Děčíně, ve Slaném, na Vrabinci a dvě také v Rakousku.

„Mariánská skála je ideální místo pro ferratu. Přitáhne to do Ústí nové turisty. Zatím jsme prostor proslanili a zjistili, že je tam potřeba oklepat nějaké kameny," vysvětlil Bělina s tím, že například na děčínskou ferratu dorazí ročně více než 20 tisíc lidí.

Sportovní park pod Mariánskou skálou má obsahovat taktéž workoutové hřiště či veřejné grily. „Půjde o sportovní a zábavní centrum pro děti i seniory, kteří chtějí využít svůj čas aktivně. Součástí bude i altánek s půjčovnou vybavení na ferratu," upřesnil Karika, podle něhož zřízení volnočasového areálu rozpočet Ústí nezatíží.

„Jde o aktivity, které nevyžadují žádné velké finanční prostředky, jenom práci a snahu dotáhnout celou věc do konce," uvedl Karika, který podle svých slov bude k celému projektu už příští týden vědět bližší informace o dalším postupu.