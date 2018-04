Pod Mariánskou skálou je stále plno, projíždějí tu miliony aut

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Operátor strojů a 25 000 Kč

Obsluha strojů na výrobu stavebních hmot Obsluha čerpadla na beton - řidič strojník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 45000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Chabařovice., Požadujeme: vyučení, bezúhonnost, komunikativnost, samostatnost, řidičský průkaz C, profesní průkaz. Zkušenosti v oboru stavebních strojů výhodou. , Nabízíme: mzdu 25 000 - 45 000 Kč, stravenky, 25 dní dovolené, nástup ihned., Kontakt: od 08:00 do 16:00 hod.telefonicky si sjednat osobní jednání.. Pracoviště: Českomoravský beton, a.s. - provozovna chabařovice, Nádražní, č.p. 379, 403 17 Chabařovice. Informace: Zdeněk Honzík, +420 773 652 763.