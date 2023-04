Na stav podchodu upozornili redakci Ústeckého deníku rozzlobení Ústečané, kteří tudy procházejí po cestě o práce. „Je to dost depresivní, když se ráno musíte vláčet takovým humusem. Kdyby tu byl nadchod nebo semafor a přechod pro chodce, nikdo si tu dělat bordel nedovolí. Jestli to bylo z participativního rozpočtu, čekal bych spíš, že těch pár tisíc zaplatí za projekt rekonstrukce a další práce už zafinancují z jiné položky, než s nimi platit za takovou halabala práci,“ zlobil se Josef Minařík ze Skřivánku.

Podívejte se, jak podchod vypadal před vymalováním:

Autorka návrhu na opravu podchodu Michaela Valášková by prý podchod nejraději zalila betonem, což ale nelze, a tak navrhla aspoň nové osvětlení, barevné stěny, opravy kanalizace na dešťovku, vyčištění a vymalování. „Prospěly by mu kamery, čistota a bezpečnost,“ poznamenala Valášková a odkazovala tím na vandaly, kteří sem chodí dělat nepořádek.

Strážníci zváží kamery

Na jednobarevné světlé malbě by se také brzy měly objevit obrázky, podobně jako například komiks v podchodu vedle viaduktu u hlavního nádraží. Na vybarvení podchodu už radní převedli 50 tisíc korun. Termín prací a jejich dokončení prozatím není stanovený. V každém případě vedení města požádá strážníky, aby na podchod dohlédli častěji. „Byl jsem se tam dnes podívat a bouchly ve mně saze, když jsem to viděl. Třeba by sem strážníci mohli dát fotopast nebo mobilní kameru. Byla by škoda, kdyby z toho zase bylo odporné doupě. I když to už zase chuligáni posprejovali, pořád je to nebe a dudy oproti tomu, co tam bylo předtím,“ vzkázal radní pro rozvoj Pavel Tošovský.

Městská policie upozorňuje, že potíž je i v lidech, kteří se prostě neumí chovat. „Sprejerství je trestný čin, o trestu rozhoduje výše škody. Několik sprejerů se podařilo zachytit díky kamerám a je možné, že sem v případě potřeby nainstalujeme nějakou dohlížecí technologii. Za odpadky můžeme na místě udělit blokovou pokutu až do výše dvou tisíc korun. Mnohdy ale bývá účinné, třeba u bezdomovců, když je přinutíme uklidit si po sobě. Tady by pokuta asi nezabrala, byla by nevymahatelná,“ vysvětlil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný s tím, že strážníci přijmou účinná opatření.