„Je to nejhorší místo ve městě. Taková úniková hra, ale reálná. Lidé tam mají strach, je tam obrovský nepořádek, rozbité věci, neudržované, na stěnách nechutné věci. Denně tam přitom musí projít obrovské množství lidí z nádraží, musí projít tímto nevábným a neuvěřitelným místem. Rozhodli jsme se, že to chceme změnit,“ popisuje vznik projektu na renovaci podchodu u západního nádraží Michaela Valášková.

Ústečanka proto sepsala projekt, který uspěl mezi dalšími žadateli o příspěvek na realizaci z městského rozpočtu. Na každou akci je určeno maximálně 500 tisíc korun. „Renovace podchodu bude hrazena z participativního rozpočtu, ve kterém projekt uspěl. Toto místo určitě potřebuje upravit, trápí město dlouhodobě. Práce tam začnou už letos,“ potvrdil úspěch myšlenky náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský (ODS).

Pro Valáškovou je to už několikátý projekt, který má pomoci zkrášlit Ústí nad Labem. Nedávno se například s kolegyněmi podílela na proměně podchodu u hlavního vlakového nádraží, vznikl tam namalovaný příběh jednoho z Wintonových dětí spjatých s Ústím. A proč nyní renovace nevábného místa u vlakového nádraží Ústí nad Labem západ? „I když podchod moc nevyužívám, žiji tady. Chci, aby Ústí bylo pěkným městem. A toto místo volá o pomoc už dlouho. Chceme, aby bylo bezpečné, hezčí,“ zdůvodnila Valášková.

Dosud ošklivý podchod by měl v budoucnu nabídnout také umělecký zážitek. „Určitě chceme, aby tam vzniklo také nějaké umělecké dílo s příběhem,“ uvedla Valášková.

Proběhne tam výměna a doplnění skleněných výplní u vchodu do podchodu, nové mají být nátěry, vyřešit se musí osvětlení, zatékání, tedy oprava stropů. Také se bude vymýšlet, jak místo ohlídat před vandaly.

Aktuálně probíhají konzultace, jak podchod konkrétně upravit. Než město vypíše výběrové řízení, může se navrhovatel zapojit do přípravy realizace. A proto Valášková oslovila i veřejnost, odborníky na různé činnosti. „Už jsme měli několik schůzek, chceme navrhnout konkrétní řešení, jak přesně by se obnova mohla udělat. Řešili jsme odvod dešťové vody a rozvody elektřiny. Kdo by se chtěl do přípravy zapojit, může se připojit, ozvat se mi. Řešíme různé odbornosti, například osvětlení, jak zajistit bezpečnost a podobně. Těším se, až bude podchod v novém. Na jaře by mělo být vypsáno výběrové řízení, v průběhu letošního roku pak bude hotovo,“ věří Michaela Valášková.