Správa železnic, které podchod patří, uvažuje, že by sem umístila brány, které by na noc zamykala. Chce tak zabránit vandalským útokům na osvětlení a další vybavení podchodu. Městská policie jí dává zapravdu. Podobně i centrální městský obvod.

Podchod kritizuje například i Ústečan Miroslav Korejs, který odsud už čtyřicet let jezdí vlakem do Teplic pracovat. „Z toho smradu se mi zvedá žaludek. Ještě, že se to dá obejít a po cestě na nádraží uhnete těsně před tím nejhorším po schodech na perón. Ale takhle to vypadá už desítky let s krátkými výjimkami, co to před lety opravovali a když jednou za uherský rok někdo přijde uklidit,“ krčil rameny.

Na stav místa si stěžovala i starostka centrálního městského obvodu Hana Štrymplová. „Už minulé vedení s ním zkoušelo něco udělat. Bohužel ho nemáme v majetku, abychom s ním mohli něco dělat. Ale má tu vyrůst obchodní centrum, takže by bylo záhodno ho dát do pořádku, umístit do něj osvětlení, kamery, případně jej zamykat na noc a další bezpečnostní opatření,“ navrhla.

Převážnou část podchodu přitom Správa železnic opravila v roce 2013. Podle mluvčí Nely Friebové zbývá dokončit opravu pod kolejemi u západního nádraží. „Záleží, zda se budou zároveň opravovat ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem a také na přidělení výluk s ohledem na další stavby na této trati. Současný technický stav podchodu bezpečnost chodců neohrožuje,“ přiblížila.

Na dokončení oprav konstrukce podchodu je potřeba zhruba 12 milionů korun. Ostatní náklady na zajištění lepšího přístupu do podchodu mohou podle Friebové dosahovat 10 až 15 milionů. Zároveň je potřeba vyměnit osvětlení, které neustále ničí vandalové, obnovit zpevněné plochy a ošetřit povrchy stěn proti sprejerům.

Velkým problémem podchodu je totiž jeho umístění. Ve směru na Žižkovu ulici vlastně končí v neobydleném průmyslovém území s „montovnami“ a sklady. „V podchodu se navíc zdržují lidé bez domova, po kterých pravidelně uklízíme nepořádek. Můžeme opravit osvětlení a zpevněné plochy. Zabránit vandalským útokům můžeme i jeho nočním uzavřením za pomoci uzamykatelných bran,“ přiblížila mluvčí Správy železnic s tím, že budou velmi rádi, když město ve spolupráci se Správou zajistí lepší přístup k podchodu.

Z pohledu strážníků by prý asi nevadilo, kdyby vlastník podchod na noc zamykal. „Jelikož odtud vyháníme velmi často bezdomovce, kteří se vždy postarají, aby se tudy nedalo procházet, je podchod skutečně v katastrofálním stavu a potřeboval by zásah uklízeče,“ přitakal zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Ústecký primátor Petr Nedvědický uvedl, že s ústeckým cyklokoordinátorem Janem Váchou a ústeckými cyklisty procházeli trasu cyklostezky z města na Miladu. „Při té příležitosti padl návrh, že by cyklisté pomohli s pracemi na cyklostezce, kdyby město dalo k dispozici materiál a nástroje. Součástí stezky by prý mohl být právě podchod pod nádražím,“ sdělil.

To, že by při hledání a přípravě cyklotrasy na Miladu komunita milovníků jízdních kol přiložila ruku k dílu, ostatně potvrdil i cyklokoordinátor Vácha. „Lidé mi říkali, že by vysekali plevel, zametli, pomohli s přístupem do podchodu. Bohužel, víc se svépomocí asi dělat nedá,“ dodal.