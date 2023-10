Sestavit skládací hráz proti velké vodě zase není tak složité. Nejprve je třeba vztyčit sloupky neboli pilíře, upevnit a poté mezi ně nasunout zábrany. Připomíná to stavebnici, jež ovšem dokáže udržet nápor minimálně padesátileté vody, na kterou byla s určitou rezervou zkonstruována.

Mezi hasiči, jež stěnu sestavovali společně s ostatními cvičícími, se dali zahlédnout členové sboru dobrovolných hasičů (SDH) z Božtěšic, Mojžíře i Střekova. Tvořili jednu skupinu, přičemž například během pondělí měli sestavit úsek o délce přibližně čtvrt kilometru. „Dneska tu budeme do šesti hodin večer, začali jsme kolem půl deváté. Musím ale říci, že to docela odsýpá, jeden článek té stěny nám trvá maximálně do pěti minut,“ ukazoval vedoucí skupiny Josef Vašek z SDH Mojžíř na polovinu svěřeného úseku, sestaveného během úterního rána a dopoledne.

Práce za Městské služby, které jednotlivé komponenty skladují a udržují v použitelném stavu, řídil a koordinoval Milan Stýblo a spolu s ním na nábřeží zajišťovaly cvičení další tři desítky kmenových zaměstnanců podniku. „Účelem je vyzkoušet si stavbu a zjistit, zda je kompletní, nerozbitá a provozuschopná. Zatím je všechno, jak má být. Stěnu jsme stavěli naposledy v roce 2013 a od té doby jsme ji měli uskladněnou, takže si ani nemyslím, že nějakou závadu objevíme,“ poznamenal Stýblo s tím, že sestavení jednoho článku stěny ovlivňuje jeho výška.

„Pilíře jsou postavené během minuty a vyplnění prostoru mezi nimi trvá asi dvě minuty. Ve směrnici máme, že by hráz měla být kompletně sestavena do 24 hodin. Bez použití pytlů s pískem to trvá nějakých 16 až 18 hodin,“ upřesnil.

V roce 2013 stěna ustála obrovský tlak vody stoleté, domy však před zaplavením ochránit nedovedla. Hladina stoupla příliš vysoko a záplava se převalila přes vrchol stěny jako vodopád. Dosahovala pak místy až k balkónům v prvním patře a leckdo z místních lidí měl vodu nejen ve sklepě, ale i v obýváku. Povodeň toho roku nakonec v Ústí nad Labem kulminovala na 10,65 metrech. Celkem zaplavila 52 měst a obcí, evakuováno muselo být na 11 tisíc lidí. Vybrala si i jednu oběť, zahynula pětatřicetiletá žena na Chomutovsku.

V noci bude klid

Kromě koordinování samotného cvičebního sestavování hráze měli zaměstnanci Městských služeb na starosti i ostatní zabezpečení. Ve stanu postaveném na ulici si hasiči a ostatní mohli dát kávu, čaj, případně něco studeného. „Teď zrovna jsme měli oběd, plněné knedlíky. Chlapi to rychle hodili do sebe a zase běželi stavět,“ smála se zaměstnankyně, která měla proviant na starosti.

Rychlost, s jakou hráz roste, občas dokázala překvapit i kolemjdoucí. „Ráno jsem tudy procházel do krámu a teprve začínali. Teď je kolem poledního a koukám, že toho mají víc než třetinu, spíš polovinu celé hráze. Jde jim to pěkně od ruky,“ podivoval se například senior Zbyněk.

Výstavba začala v úterý dopoledne a o den později, tedy dnes, ve středu, se na už dokončenou hráz přišel podívat primátor Nedvědický. Poděkoval při tom všem, kteří se na stavbě podíleli. „Odvedli jste skvělou práci. Navíc v takovém tempu. Pokud by bylo potřeba zeď postavit kvůli velké vodě, hravě to zvládnete,“ řekl.

„Odpoledne by měla přijít dcera s vnoučaty, tak jim to budu muset ukázat, aby neměla strach, že nás spláchne velká voda. Snad už nikdy nepřijde,“ doufal a pak se ptal, jestli budou práce pokračovat i v noci. „On je to docela rachot, takhle navečer,“ upozornil.

Nemusel ale mít obavy, že by ho práce při sestavování a poté rozkládání protipovodňové zábrany rušily. „My jsme zvolili variantu, kdy budeme pracovat maximálně do osmi hodin večer, abychom tady nevrtali rázovými utahováky během noci a lidi se mohli v klidu vyspat,“ dodal Stýblo.

Zdroj: Janni Vorlíček